Ливни с грозами и сильный ветер обрушится 21 августа на Новосибирскую область

В среду, 21 августа, по Новосибирской области ожидаются местами порывы ветра до 14 м/с, при грозах шквалы до 19 м/с, местами кратковременные дожди, грозы, ливни, при грозах в отдельных районах град.

Об этом со ссылкой на синоптиков сообщили в ГУ МЧС региона. Специалисты ведомства просят новосибирцев быть внимательными, заботиться о своей безопасности и избегать ЧП.

— Обращайте внимание на слабо закрепленные рекламные щиты, провода, элементы кровли — порывы ветра могут вызвать их падение. Не паркуйте автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо закрепленными конструкциями. При пользовании газом проверьте наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, — рекомендуют в МЧС.

Во время непогоды родителям не стоит оставлять детей на улице без присмотра.

При грозе рекомендуется отключить все электроприборы и бытовую технику. В эти моменты не стоит пользоваться мобильными телефонами и другими гаджетами.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области всю неделю будут лить дожди, громыхать гром и сверкать молнии. Температура воздуха днем составит от +20 до +24 градусов. В ночные часы столбик термометра может опускаться до +13.