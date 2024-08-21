Юная спортсменка погибла в Новосибирске

Стало известно о трагической гибели молодой спортсменки из Новосибирска, занимавшейся самбо.
Как сообщила Новосибирская региональная федерация самбо во «ВКонтакте», память о ней будет в сердцах спортсменов.
– Трагически ушла из жизни Оксана, совсем юная, перспективная спортсменка, у которой жизнь только начиналась, – говорится в сообщении группы.
Погибшая девушка росла в многодетной семье. В Новосибирск приехала два года назад.
20 августа прошли похороны девушки в ее родном селе в Республике Алтай.
На данный момент нет официального подтверждения причины смерти.
Ранее редакция сообщала о том, что трое рабочих погибли, упав в кипяток при ремонте теплосетей в лицее Новосибирска.
Источник фото: Freepik / Автор — jannoon028
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