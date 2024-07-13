Лихач на Volkswagen Passat на высокой скорости перевернулся в Новосибирске

В Новосибирске лихач за рулем автомобиля Volkswagen Passat перевернулся на проезжей части после столкновения с другим автомобилем. авария произошла днем 13 июля в Октябрьском районе города. Кадры жесткого ДТП появились в Телеграм-канале «АСТ-54 Black».

По словам очевидцев, водитель черного Volkswagen Passat агрессивно двигался в потоке и находился в неадекватном состоянии. На высокой скорости он едва не въехал в грузовик, затем врезался в заднюю часть впереди идущей иномарки и наехал на разделительное ограждение, после чего и перевернулся.

Как сообщили в ГАИ, за рулем перевернувшейся иномарки был 23-летний мужчина. Он ехал по Большевистской со стороны Карьер Борок в сторону улицы Старое шоссе. В пути следования у дома №290 столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo, не справился с управлением и допустил опрокидывание.

— В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen Passat Он доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется. На месте ДТП работает наряд ДПС, устанавливаются все обстоятельства происшествия, — рассказали в областном ведомстве.

Очевидцы отмечают, что после дорожного ЧП улица Большевистская встала в пробку.

Ранее редакция сообщала о том, что пьяный водитель угробил своего пассажира уходя от ДПС на трассе под Новосибирском.