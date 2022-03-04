Разработчик программного обеспечения для строительства и машиностроения Autodesk приостанавливает работу в России

Поставщик ПО для строительства Autodesk приостанавливает работу в России.

— Autodesk немедленно приостанавливает свою деятельность в России и продолжает полностью соблюдать все действующие в настоящее время санкции. Мы рассмотрим дополнительные ограничения для нашего бизнеса в регионе в случае расширения санкций и развития ситуации, — говорится в заявлении на сайте разработчика.

Уже несколько десятков компаний сообщили, что сворачивают свою деятельность в России из-за операции на Украине. В сфере разработки ПО это SAP и Oracle.