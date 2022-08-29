Гастрономический фестиваль в Новосибирске могут масштабировать до областного уровня

Состоявшийся в минувшие выходные на Михайловской набережной гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!» могут масштабировать с городского до, как минимум, областного уровня. Такое предложение по итогам мероприятия в ходе оперативного совещания в областном правительстве внес мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— За два дня мы провели на набережной большой гастрономический фестиваль, который посетили более ста тысяч человек, — рассказывает мэр. — Будем дальше развивать это направление. Может, возникнут какие-то предложения для того, чтобы он вошел в одну из программ областных мероприятий. Хочу выразить благодарность Министерству торговли, которое помогало нам в проведении данного мероприятия.

— Сегодня Сибирь дает возможность обогатиться новыми знаниями о традициях и инновациях в сфере общепита, — цитируют организаторы главу министерства Андрея Гончарова. — Это особенно важно, учитывая, что пандемийный, а также санкционный периоды дали импульс к развитию отрасли. Большая часть предпринимателей перешла на продукцию местных товаропроизводителей, фермерских хозяйств региона.

В Минпромторге, со своей стороны, отмечают актуальность развития отрасли HoReCa в текущий момент.

Как рассказывают организаторы мероприятия, в ходе фестиваля были представлены 40 различных ресторанных концепций: гости могли попробовать блины с медвежатиной, испанскую паэлью, корейский пибим, греческую питу с мясом, выпечку из русской печи. Свою продукцию представили местные товаропроизводители: молочка, сыры, масла, мороженое, мед, сладости, хамон.

— Гости посетили двухдневный фестиваль и стали свидетелями интересных кулинарных батлов на главной сцене набережной, — рассказывают организаторы. — В рамках туристического маршрута можно было посетить уникальные концепции отельеров и туроператоров региона, которые предлагали отдых городского формата, экскурсии. Для профессионалов сферы HoReCa состоялся форум, где обсуждались актуальные вопросы, первоочередные задачи и способы пути развития гастротуристического бренда региона.

Организаторами фестиваля выступили Федерация рестораторов и отельеров Сибири при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и НОО «Опора России».

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