Рекламодателям

Гастрономический фестиваль в Новосибирске могут масштабировать до областного уровня

  • 29/08/2022, 13:30
Автор:
гастрономический фестиваль в Новосибирске
«Пробный шар» оценили более ста тысяч новосибирских гурманов.

Состоявшийся в минувшие выходные на Михайловской набережной гастрономический фестиваль «В Сибири — есть!» могут масштабировать с городского до, как минимум, областного уровня. Такое предложение по итогам мероприятия в ходе оперативного совещания в областном правительстве внес мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

За два дня мы провели на набережной большой гастрономический фестиваль, который посетили более ста тысяч человек, рассказывает мэр. Будем дальше развивать это направление. Может, возникнут какие-то предложения для того, чтобы он вошел в одну из программ областных мероприятий. Хочу выразить благодарность Министерству торговли, которое помогало нам в проведении данного мероприятия.

новости Новосибирска

У «Технопрома» появится фестиваль-компаньон

В Минпромторге, со своей стороны, отмечают актуальность развития отрасли HoReCa в текущий момент.

Сегодня Сибирь дает возможность обогатиться новыми знаниями о традициях и инновациях в сфере общепита, цитируют организаторы главу министерства Андрея Гончарова. Это особенно важно, учитывая, что пандемийный, а также санкционный периоды дали импульс к развитию отрасли. Большая часть предпринимателей перешла на продукцию местных товаропроизводителей, фермерских хозяйств региона.

Как рассказывают организаторы мероприятия, в ходе фестиваля были представлены 40 различных ресторанных концепций: гости могли попробовать блины с медвежатиной, испанскую паэлью, корейский пибим, греческую питу с мясом, выпечку из русской печи. Свою продукцию представили местные товаропроизводители: молочка, сыры, масла, мороженое, мед, сладости, хамон.

Гости посетили двухдневный фестиваль и стали свидетелями интересных кулинарных батлов на главной сцене набережной, рассказывают организаторы. В рамках туристического маршрута можно было посетить уникальные концепции отельеров и туроператоров региона, которые предлагали отдых городского формата, экскурсии. Для профессионалов сферы HoReCa состоялся форум, где обсуждались актуальные вопросы, первоочередные задачи и способы пути развития гастротуристического бренда региона.

Организаторами фестиваля выступили Федерация рестораторов и отельеров Сибири при поддержке Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области, мэрии города Новосибирска и НОО «Опора России».

 

Ранее редакция рассказывала о масштабном фудкорте, который недавно появился в центре Новосибирска. 

Фото со страницы фестиваля «В Сибири — есть» ВК

155

Рубрики : Власть Бизнес Туризм

Регионы: Новосибирск

Теги : туризм гастрономический фестиваль


Заболеваемость коронавирусом

Работодателям рекомендуют «фильтровать» сотрудников, чтобы отсекать заболевших коронавирусом

Подъем очередной волны пандемии продолжается в Новосибирской области шестую неделю.
Читать статью >>
Производство сыров

«ЭкоНива» анонсировала возобновление строительства завод по производству сыров

Работы на объекте компания обещает возобновить в ближайшее время.
Читать статью >>
Шоу Адский шеф

Яна Фомина: Шоу «Адский шеф» — это реальный экстрим!

Основатель проектов итальянская траттория «Тесту Место», кулинарная школа «Кухня за Кулисами», гастробар Poke Top — о своем участии в проекте «Адский шеф».
Читать статью >>
химическая промышленность

Минпромторг РФ просят запретить импорт катализаторов, которые производят в России

Чтобы поддержать местных производителей из химической промышленности.
Читать статью >>

Актуальный разговор

Недвижимость в Новосибирске

«Сегодня мир очень изменчив, и крайне важно иметь навык быстро адаптироваться к новым условиям»

Все материалы
Лента новостей

Локальный «сухой закон» введут в Горно-Алтайске, Иркутске и Кемерове

29/08/2022, 13:10

Работодателям рекомендуют «фильтровать» сотрудников, чтобы отсекать заболевших коронавирусом

29/08/2022, 11:21

«Новосибирскхлебопродукт» увеличил экспорт в Иран

28/08/2022, 16:05

«ЭкоНива» анонсировала возобновление строительства завод по производству сыров

28/08/2022, 10:57
Популярное

Ученые нашли способ, который, возможно, спасет людей с заболеваниями печени, не имеющих права на трансплантацию

29/08/2022, 14:01

«Авито» заблокировал объявления о предзаказе iPhone 14

29/08/2022, 11:02

Молоко и чеснок — полезное сочетание для вашего здоровья

29/08/2022, 08:15

Первая сибирская конференция по целям устойчивого развития. Фотогалерея

Перейти в фотогалерею
Новости компаний

Сибирский Сбербанк с начала года выдал образовательных кредитов на 197 миллионов рублей

29/08/2022, 11:38

Мистика на берегу моря: премьеру детективного сериала «Русалки» покажут Wink и Кинопоиск

29/08/2022, 11:27

ВТБ снижает размер первого взноса по ипотеке до 15%

26/08/2022, 18:30
Новостройки Новосибирска

Комментарии читателей

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»
Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе. Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.
Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Август 2022
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июл    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска