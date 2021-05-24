Андрей Травников: К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний!

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников впервые прокомментировал уголовные дела, рассматриваемые сейчас в регионе в рамках дорожно-строительных работ. Эта тема уже прогремела на всю страну, в том числе благодаря фильму, снятому Эдуардом Петровым, «Закатать наличные в асфальт». Напомним, он транслировался на федеральном канале в середине мая.

Кто «заказал» замминистра и экс-главу ТУАДа? Большинство руководителей и сотрудников, работающих в нашей дорожной отрасли, добросовестные, честные и принципиальные люди. Но выводы из этой истории нужно сделать, — заявил глава региона на оперативном совещании, отметив, что посмотрел фильм Эдуарда Петрова 23 мая.

Он пояснил: в фильме рассказывается о том, что принципиальные сотрудники ТУАДа отказались принимать некачественно выполненные объемы работ на объекте «Новосибирск – Сокур» на 20 млн рублей. Это побудило подрядчика искать коррупционные пути решения вопроса.

— С одной стороны, абсолютно правильно, что проявили принципиальность, отказались принимать некачественно выявленные работы, но возникает вопрос: почему нарушения выявили на финальной стадии сдачи объекта? — поинтересовался Травников. — Почему в принципе у нас выявляется такое большое количество дефектов на гарантийных объектах? Не получается ли так, что мы проявляем принципиальность при приемке объекта, а провал идет на технологических этапах строительства? Может, проявлять принципиальность в ходе работ — и таких ситуаций, как на объекте «Новосибирск – Сокур» у нас не будет? Грубо говоря: прийти и увидеть, что нарушается технология. К чертям остановить работу, устроить скандал и добиться устранения замечаний! Я понимаю, что, возможно, на всех давят сроки, особенно по программам, которые находятся на контроле федерального министерства. Мы заинтересованы в том, чтобы их завершить своевременно, но не в ущерб же качеству! Может, не бояться скандала, в том числе федерального масштаба? Если подрядчик нарушает технологию — остановить работу и на всю страну рассказать, что нарушает, какие подрядчики, какие руководители?

Министр транспорта Новосибирской области Анатолий Костылевский привел статистику по гарантийным обязательствам подрядных организаций, работающих на дорогах региона. В частности, он отметил, что на гарантии в области находятся 1213 дорожных объектов, из них 260 — по федеральным программам, 885 — на местной сети, 68 — на региональных и межмуниципальных дорогах. В апреле в ходе обследования 260 объектов БКД и БКАД на 143 выявлены замечания. Наиболее характерными дефектами являются просадка асфальтобетонного покрытия вокруг люков, колейность, выкрашивание покрытия на швах, разрушение, образование коррозии на элементах дорожных знаков, износ линий горизонтальной разметки, в том числе на пешеходных переходах. На 127 объектах местной сети также выявлены замечания. По 347 проверка продолжается. По четырем организациям, не исполняющим обязательства по гарантийной работе, ведется претензионно-исковая работа: ООО «Сибавтобан», ООО «Алекс», ООО «Регион Сибирь», ООО «Дорстрой». Всего за 2019-2021 годы контракты расторгнуты с 33 подрядчиками, 16 компаний включены в реестр недобросовестных поставщиков.

— По этому объекту у заказчика, Минтранса и независимых контролирующих организаций не было вопроса по качеству асфальто-бетонной смеси. Подрядчик не смог подтвердить толщину выравнивающего слоя — вырубки показывали разную толщину. Поэтому заказчик не принял объект. Подрядчик подал заявление в суд, сейчас ведется судебная экспертиза, в конце июня будет результат по объекту, — пояснил Анатолий Костылевский. — Что касается уголовного дела, то Минтранс принял решение перепроверить объекты по всем трем организациям, которые фигурируют в этом деле (ООО «Бастион», ООО «Союздорстрой», АО «Новосибирскавтодор») и которые были приняты в 2020 году. Работу в этом направлении будем усиливать.

Министр также прокомментировал ситуацию на объекте «Новосибирск – Сокур».

В ответ губернатор фактически публично поддержал Костылевского, еще раз призвав коллег по правительству, а также глав муниципалитетов не опускать руки, сделать вывод из ситуации и усилить контроль на всех этапах строительства. Он обратился к муниципалам, в том числе к мэру Новосибирска Анатолию Локтю, с предложением поискать системные решения для устранения наиболее распространенных дефектов, которые выявляются на объектах по гарантии.

— Это пресловутые люки примыкания. Может, нам заставлять подрядчиков применять другие технологии? Мы же постепенно добились применения пластиковой разметки, «Бионорда», может, и технологии по ремонту люков нужны другие? — добавил губернатор.

Глава региона поручил рассмотреть эту тему дорожникам, коммунальщикам и владельцам инфраструктурных объектов.