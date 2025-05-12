Премьерный показ фильма-концерта «Жванецкий» состоится в Новосибирске

В музыкальном фильме «Жванецкий», который покажут в Центре культуры и отдыха «Победа», известные артисты вдохнули новую жизнь в знаковые монологи прославленного автора, чьи фразы давно стали расхожими и общеупотребимыми. Зрителей ждут личные истории знаменитостей о выдающемся писателе, закулисные моменты подготовки номеров и эксклюзивные кадры, снятые в доме писателя-сатирика, а также ранее не публиковавшиеся работы.

Наталья Жванецкая, жена и бессменный хранитель творческого наследия Михаила Михайловича, выступила креативным продюсером проекта «Жванецкий». Писатель Евгений Гришковец стал художественным руководителем, а Вадим Плохотников занял режиссёрское кресло.

— Для нас было принципиально важным не только отдать дань памяти великому автору, но и дать его произведениям новое звучание, доверив это талантливым исполнителям. Монологи Михаила Михайловича были отобраны из огромного количества и подобраны индивидуально для каждого артиста, учитывая его характер, стиль и уникальность, — отметил генеральный продюсер проекта Дмитрий Щербанов.

В фильме-концерте «Жванецкий» приняли участие популярные российские актёры: Сергей Маковецкий, Юрий Стоянов, Игорь Золотовицкий, Илья Соболев, Кристина Бабушкина, Павел Деревянко, Сергей Жилин, Станислав Дужников, Владимир Вдовиченков, Настасья Самбурская, Людмила Артемьева, Николай Валуев, Сергей Жилин, Глеб Калюжный и Нонна Гришаева.

— Михаил Жванецкий был личностью колоссального масштаба: остроумный, ироничный, мудрый и душевный. Несомненно, он оказал огромное влияние на всех нас своим талантом, своим присутствием, своей личностью. Замечательно, что существует такой проект. Это не только дань уважения великому человеку, но и новое рождение его уникального творчества. Надеюсь, зрители получат такое же огромное удовольствие от просмотра, какое получили мы, артисты, участвуя в этом проекте, — поделился впечатлениями актёр Павел Деревянко.

Фильм, созданный с любовью, искренностью и почтением к гению Михаила Жванецкого, получился одновременно забавным и глубоко пронзительным, безусловно, интересным для зрителей всех возрастов. Он будет показан в рамках программы «Светская премьера».

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