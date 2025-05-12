На станции «Площадь Ленина» в Новосибирске закроют вход в метро

В пресс-службе новосибирского метрополитена предупредили горожан о временных изменениях в работе вестибюлей станции «Площадь Ленина». В связи с заменой старых турникетов на современные модели с 13 по 26 мая 2025 года входная часть №1 будет закрыта. Речь идет о вестибюле, который выходит в сторону Вокзальной магистрали и архитектурной академии.

— С 13 по 26 мая 2025 года на станции метро «Площадь Ленина» будут вестись работы по установке новых турникетов. В связи с этим вестибюль №1 станции «Площадь Ленина» будет закрыт с 13 мая до 6 часов 26 мая, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Работы по установке турникетов никак не отразятся на работе подземного перехода, соединяющего входы №1 и №2 на станции. Как и прежде он будет открыт ежедневно с 06-00 до 24-00 часов.

Ранее стало известно, что старые турникеты на главной площади Новосибирска заменят на современные модели, разработанные казанской компанией «Информатика». Помимо футуристичного внешнего вида, они обладают улучшенной конструкцией и обновлённым ΠО. Благодаря этому интервал между проходом пассажиров сократится до 1–1,5 секунд.

Всего планируется заменить по 11 турникетов на вход и по пять на выход. Каждый из них будет поддерживать разные виды карт, включая «Сбepтpойку». Установка новых турникетов в вестибюле № 2 — выход в сторону мэрии и краеведческого музея — запланирована на начало лета.

Ранее редакция сообщала о том, что к началу мая в Новосибирском метрополитене валидаторы СберТройки установили более чем на пятидесяти турникетах. Пассажиры метро могут определить нужный турникет по специальным наклейкам, на самом экране валидатора размещён логотип компании. Расширение зоны покрытия планировалось осуществлять в зависимости от потребностей заказчика – Новосибирского метрополитена.