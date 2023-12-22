У россиян на границе изымают загранпаспорта с опечатками

Ассоциация туроператоров России (АТОР) подтвердила два инцидента с загранпаспортами, которые были изъяты у россиян на границе из-за неправильно напечатанного названия города и из-за ошибки в имени владельца, передает РБК со ссылкой на исполнительного директора АТОР Майю Ломидзе.

По словам вице-президента АТОР Артура Мурадяна, еще совсем недавно в загранпаспортах допускались некоторые ошибки, но с 11 декабря, в соответствии со вступившим в силу законом о параметрах, опечатки стали «поводом» для изъятия.

Эксперты рекомендуют обращать внимание на эти нюансы и заранее принять меры, чтобы избежать неприятностей и затруднений при пересечении границы.

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