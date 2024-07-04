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Жителям дома произведен перерасчет за содержание жилья в Новосибирске

  • 04/07/2024, 11:45
Автор: Артем Рязанов
Жителям дома произведен перерасчет за содержание жилья в Новосибирске
Общая сумма перерасчета составляет более 140 тысяч рублей.

Прокуратура обратила внимание на сообщение в СМИ об увеличении платы за содержание жилья ЗАО «МКС» по адресу: ул. проспект Дзержинского, д. 2.

После этого правоохранители выяснили, что ООО «УК «Дзержинец», в нарушение требований жилищного законодательства и условий договора, с февраля 2024 года увеличил размер платы в отсутствие решения собрания собственников дома.

― В связи с выявленными нарушениями прокурор внес представление в управляющую компанию, по результатам его рассмотрения 240 жителям произведен перерасчет платы на сумму более 140 тысяч рублей, ― говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.

На директора по тарифному регулированию ЗАО «МКС» возбуждено дело об административном правонарушении. Он может быть оштрафован на сумму от 50 до 100 тысяч рублей.

Рассмотрение постановления прокуратура контролирует.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура подала в суд на мэрию, которая оставила семьи пенсионеров в аварийном жилье под Новосибирском.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik.

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Рубрики : Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : содержания жилья прокуратура Перерасчет


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