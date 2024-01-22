S7 возобновляет рейсы из Новосибирска в Шанхай

S7 возобновляет прямые рейсы из Новосибирска в Шанхай.

— Первый самолет запланирован на 1 мая 2024 года, — говорится в сообщении S7.

Рейсы будут вылетать два раза в неделю по средам и воскресеньям. В Шанхай время полета составит почти 6 часов, а обратно около 7 часов.

Напомним, что более 9 млн пассажиров за 2023 год обслужил аэропорт Толмачево в Новосибирске.

Лидерами по популярности в прошлом году стали Анталия, Пхукет, Дубай. Всего обслужено 1,381 миллионов человек по международным рейсом.

Ранее редакция сообщала о том, что S7 возобновила полеты из Новосибирска в Саратов.