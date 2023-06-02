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Любит бот свою работу: 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллекта

  • 02/06/2023, 11:22
По данным исследований «Ростелекома», каждое четвертое обращение клиентов в чатах поддержки помогает решать цифровой ассистент.

Любит бот свою работу: 25% обращений клиентов в чатах «Ростелеком» решает с помощью искусственного интеллектаЗа первые четыре месяца текущего года количество пользователей, которым помог бот, увеличилось в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в праздничные и выходные дни абоненты обращаются за консультациями не менее активно, чем в будни. Чаще всего с помощью бота клиенты настраивали подключение к домашнему интернету и узнавали об услугах компании для развлечения и отдыха.

Цифровой консультант легко ориентируется в 128 темах обращений и может одновременно обслуживать до 5 тысяч клиентов круглосуточно. Он разработан с применением технологии искусственного интеллекта на базе нейросетей, поэтому постоянно обучается, повышает эффективность и точность ответов.

«Переписка с цифровым консультантом становится все интереснее — обучаясь, он гибко подстраивается под реакции пользователей. К тому же более оперативно отвечает на обращения, поскольку может параллельно общаться со множеством клиентов. Например, бот на 40% быстрее сотрудника проводит диагностику и помогает решить вопросы, связанные с работой домашнего интернета», — подчеркнул директор по клиентскому сервису «Ростелекома» Евгений Жукович.

Цифровой консультант встроен во все точки взаимодействия с абонентами. Он приветствует посетителей на страницах сайтов «Ростелекома» и видеосервиса Wink, а также в личном кабинете — в том числе в приложении «Мой Ростелеком». Любители мессенджеров могут также обратиться к цифровому помощнику в Telegram.

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Фото предоставлено рекламодателем

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком


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