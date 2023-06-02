СГК заменит в Новосибирске участок тепломагистрали на ТЭЦ-4

Участок тепломагистрали на территории ТЭЦ-4, проложенной 58 лет назад, проходит под землей. СГК заменит 280 метров трубопровода и сделает его наружным, сообщили в пресс-службе компании.

Компания уже определила подрядчика, который выполнит работы по модернизации теплосети от ТЭЦ-4 в Новосибирске. Работы должны быть завершены до осени.

— Мы приняли решение поменять способ прокладки трубопровода: сейчас часть его проходит под землей, а новый будет полностью наружный, — рассказал директор Новосибирской ТЭЦ-4 Дмитрий Ниценко. — Горожанам это не создаст помех: все 280 метров будут проходить по территории ТЭЦ.

Он подчеркнул, что надземная прокладка снизит износ теплосети в будущем — не будет коррозии от грунтовых вод, а срок службы новой тепломагистрали должен составить 25-30 лет. Вложения в проект составят 16 млн рублей.

ТЭЦ-4 обеспечивает теплом и горячей воды жителей Калининского, Заельцовского и Дзержинского районов Новосибирска. Кроме того, на долю станции приходится примерно 12% выработки электроэнергии в масштабах региона. Северный вывод — трубопровод, который подает теплоноситель примерно 35 тысячам жителей микрорайона Юбилейный. Во время строительства трубопровода жители будут получать теплоноситель для горячего водоснабжения через другой вывод ТЭЦ-4 — Северо-Восточный. Отключений горячей воды не планируется.

Ранее редакция сообщала, какие районы города остались без горячей воды с 30 и 31 мая.