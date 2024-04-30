Любители шашлыков устроили пожар под Новосибирском

Низовой пожар произошел в лесопарке Синягина в поселке Краснообск под Новосибирском. Площадь возгорания составила 1,5 гектара.
Что стало причиной пожара, пока не известно, но местные жители обвиняют в произошедшем любителей шашлыков.
Отмечается, что пожарные локализовали и ликвидировали возгорание в течение двух часов.
Напомним, в 20 районах и городских округах Новосибирской области с 15 апреля и в 15 районах с 19 апреля по 13 мая 2024 года установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования пожарной безопасности. В этот период нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить пищу на открытом огне.
Ранее редакция сообщала, несколько частных домов сгорело в Новосибирской области.
Источник фото: freepik.com, vecstock
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