Любители шашлыков устроили пожар под Новосибирском

Низовой пожар произошел в лесопарке Синягина в поселке Краснообск под Новосибирском. Площадь возгорания составила 1,5 гектара.

Что стало причиной пожара, пока не известно, но местные жители обвиняют в произошедшем любителей шашлыков.

Отмечается, что пожарные локализовали и ликвидировали возгорание в течение двух часов.

Напомним, в 20 районах и городских округах Новосибирской области с 15 апреля и в 15 районах с 19 апреля по 13 мая 2024 года установлен особый противопожарный режим и утверждены дополнительные требования пожарной безопасности. В этот период нельзя разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, готовить пищу на открытом огне.

Ранее редакция сообщала, несколько частных домов сгорело в Новосибирской области.