Четыре игрока покинули ХК «Сибирь»

30 апреля стало известно, что Хоккейный клуб «Сибирь покидают четыре игрока: вратарь Антон Худобин, защитник Зият Пайгин, нападающие Артем Михеев и Максим Марушев. У них истек срок контрактов. Продлевать их клуб не стал.

Хоккейный клуб «Сибирь» поблагодарил их за плодотворное сотрудничество и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, ранее хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракты с двумя нападающими: 24-летним Павлом Гоголевым и 33-летним Георгием Белоусовым.

Хоккейный клуб «Сибирь» продлил контракты с двумя игроками. Еще на один сезон в команде останутся Георгий Белоусов и Павел Гоголев. Также клуб предложил контракт 20-летнему защитнику Александру Лукину.

После поражения клуба в КХЛ (по итогам регулярного чемпионата «Сибирь» оказалась на десятом месте в Восточной конференции, не сумев выйти в плей-офф) в ХК «Сибирь» полностью сменилось руководство.

Ранее редакция сообщала, что Андрей Травников раскритиковал игру команды ХК «Сибирь» в этом сезоне. Принято решение о полной перезагрузке руководства клуба и тренерского штаба.