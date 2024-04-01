Работодателей могут обязать индексировать зарплаты сотрудников в двойном размере от уровня инфляции

Законопроект с поправками в Трудовой кодекс подготовила к внесению фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким, передает газета «Известия».

Согласно документу, сегодня работодатели обязаны индексировать оплату труда в связи с ростом цен, однако, при этом конкретный порядок остался неопределенным.

В пояснительной записке авторы проекта закона предлагают установить прямую зависимость между повышением зарплаты и индексом потребительских цен.

— Индексировать оплату труда не менее чем в двойном размере от этого значения, — гласит документ.

Депутаты считают, что в настоящее время индексация значительно отстает от реального удорожания жизни.

Ранее редакция сообщала, что с 1 апреля пенсия проиндексируется у 80 тысяч жителей Новосибирской области.