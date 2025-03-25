Любителю выпить провели шесть операций за пять месяцев в Новосибирске

В Новосибирске врачи столкнулись с необычной ситуацией, когда им пришлось спасать пациента с разрушающейся поджелудочной железой. Мужчина, который злоупотреблял алкоголем, провёл в стационаре городской клинической больницы № 25 пять месяцев. За это время он перенёс шесть операций, а стоимость лечения составила 1,5 миллиона рублей.

Бригада скорой медицинской помощи доставила пациента в тяжёлом состоянии с диагнозом «острый панкреатит». Он был помещён в реанимацию, а через несколько дней ему потребовалась срочная операция. Во время хирургического вмешательства стало ясно, что у пациента уже начался панкреонекроз.

— Тяжесть состояния была обусловлена абдоминальным сепсисом, септическим шоком и синдромом полиорганной недостаточности, — рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры хирургии НГУ, заслуженный врач РФ Сергей Новиков.

Через три дня после первой операции больного снова прооперировали. Всего ему потребовалось шесть хирургических вмешательств. Лишь в ноябре его состояние удалось стабилизировать.

Острый деструктивный панкреатит представляет собой одно из самых серьёзных заболеваний брюшной полости. В списке причин смертности среди болезней желудочно-кишечного тракта он занимает первое место, опережая такие заболевания, как острый холецистит и острая кишечная непроходимость.

Ранее редакция сообщала о том, что хирурги Новосибирска успешно восстановили отрезанную кисть мужчине. Операция продолжалась несколько часов.