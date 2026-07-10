Новосибирцы потратили на алкоголь и сигареты больше всех в Сибири

Новосибирская область оказалась самым «пьющим» регионом в Сибири с точки зрения финансов. Согласно исследованию аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, проведенному на основе данных Росстата, по итогам 2025 года средняя семья из трёх человек в регионе тратила на алкоголь и табачные изделия почти 3 тыс. рублей в месяц. Это самый высокий показатель среди всех регионов Сибирского федерального округа.

Для сравнения, в соседней Кемеровской области на «вред» уходило всего 1,6 тыс. рублей, а в Алтайском крае — 1,3 тыс. рублей. Ближе всего к новосибирцам по этому показателю подобрались жители Красноярского края (2,8 тыс. руб.) и Томской области (2,3 тыс. руб.).

При этом общероссийская статистика за 2025 год показывает неоднозначную картину. В целом по стране номинальные расходы на алкоголь и табак выросли на 7,3%, однако с учётом инфляции реальное потребление этих товаров сократилось примерно на 2,6%. Интересно, что основной вклад в рост «вредных» трат внес алкоголь — расходы на него выросли на 11,1%, тогда как на сигареты — лишь на 1,6%.

В Новосибирской области ситуация схожая. Продажи алкоголя в регионе за год снизились на 10,86% по сравнению с 2024 годом. Парадокс высоких трат на фоне снижающихся продаж объясняется ростом цен. В 2025 году минимальная розничная цена бутылки водки выросла до 349 рублей, а пачки сигарет — до 135 рублей.

В области ужесточают контроль за оборотом табачных изделий и спиртного. Обсуждается возможность принятия регионального закона, ограничивающего продажу алкоголя в точках, расположенных в многоквартирных домах, по аналогии с Республикой Алтай и Якутией. Эти меры призваны снизить доступность спиртного и повлиять на криминогенную обстановку: в 2025 году каждое шестое преступление в регионе было совершено в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, с 1 марта 2027 года в России вступает в силу норма, согласно которой розничная продажа табачной и никотинсодержащей продукции без лицензии в крупном размере будет считаться уголовным преступлением.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область стала лидером по числу отравлениям курительными смесями.