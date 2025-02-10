Хирурги Новосибирска успешно восстановили отрезанную кисть мужчине

Хирурги из Новосибирска успешно провели операцию по восстановлению кисти руки у мужчины. Операция началась через 18 минут после того, как пациент поступил в городскую клиническую больницу № 34, и продолжалась несколько часов.
Несчастный случай произошел в январе. Мужчина во время работы с электроинструментом отрезал себе кисть. Благодаря слаженной медиков, ее удалось успешно реплантировать.
Теперь у пострадавшего есть все шансы на восстановление функций кисти.
— Врачи поэтапно восстановили поврежденные структуры, обеспечив жизнеспособность кисти. Теперь пациента ждет длительный процесс реабилитации, но главное – рука спасена. Поздравляю врачей с успешной операцией, пациенту — скорейшего восстановления, — пожелал Ярослав Фролов, главный врач ГКБ № 34.
Ранее редакция сообщал о том, что новосибирские врачи спасли мальчика с искривлением костей. Сейчас он стоит на ногах и мечтает стать программистом.
Источник фото: Минздрав Новосибирской области
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