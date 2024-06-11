Продажу участков застройщикам в «Клюквенном» возобновят в сентябре

Генеральный директор АО «АРЖС НСО» Ашот Рафаелян рассказал Infopro54 о том, что продажу участков для застройщиков по проекту «Клюквенный» планируется возобновить в сентябре 2024 года.

— Первые застройщики, ранее купившие участки, должны зайти на площадки в ближайшее время. Ориентировочно в июле-августе, — уточнил Ашот Рафаелян редакции.

Он напомнил, что шесть земельных участков первого этапа проекта через торги уже получили четыре застройщика. Право на застройку территории получили ГК «Талан» из Ижевска (более 8,5 га), ГК «Союз» из Барнаула (8 га), представители строительного сообщества Омска — АО «Завод сборного железобетона № 6» (5 га) и крупный новосибирский застройщик ООО «СЗ ДСК КПД-Газстрой» (4,17 га).

— Указанными строительными компаниями в ближайшие 5 лет будут построены более 312 тысяч кв. м жилья, где будут проживать 10 тысяч человек. Общий размер платы за право заключения договоров субаренды земельных участков по договорам, заключенным между АО «АРЖС НСО» и застройщиками, на данный момент составляет 2462,5 млн рублей, — отметил Ашот Рафаелян.

В целом от продажи прав на землю при реализации пилотного проекта комплексного развития территории (КРТ) — микрорайона Клюквенный — правительство области планирует выручить 9,5 млрд рублей.

Напомним, предоставление участков в проекте «Клюквенный» было приостановлено в декабре 2023 года для синхронизации строительства жилых домов со строительством социальных объектов, а также недопущения перенасыщения рынка жилья. Следующие торги АРЖС планировал провести не ранее лета 2024 года, «исходя из конъюнктуры рынка и экономической целесообразности».

На сегодняшний день на площадку микрорайона Клюквенный вышли энергетики, которые строят теплосети, а также электросети. Определен проектировщик для детского сада. Идет выбор подрядчика для строительства школы. Ее планируется ввести в эксплуатацию в мае 2027 года.

Ранее редакция сообщала о том, что этим летом в микрорайоне Клюквенный появится остановка пригородной электрички.