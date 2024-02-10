Новосибирский рэпер оказался в списке запрещенных артистов

Популярный рэпер из Новосибирска Слава Марлоу очень удивился, узнав, что он теперь в черном списке артистов, куда уже внесли звезд после голой вечеринки и других проступков. Сам Слава недоумевает, почему оказался там.
Эту новость он прокомментировал в своем телеграм-канале.
― Я никогда не показывал пример деструктивного поведения. На протяжении всей своей карьеры единственное, о чем я веду диалог с аудиторией, — это созидание и написание музыки – оправдался сибиряк.
Стоит отметить, что неизвестные составители запрещенного перечня музыкантов ошиблись с именем артиста, назвав его Максимом.
Слава Марлоу надеется, что произошедшая неприятность ― это недоразумение.
Ранее редакция рассказывала, что бывший видеооператор популярного сибиряка требует выплатить ему за съемки 2 миллиона рублей.
Фото со страницы Славы Марлоу ВКонтакте.
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