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Под Новосибирском открылся большой китайский рынок

  • 17/08/2024, 11:30
Автор: Юлия Данилова
Под Новосибирском открылся большой китайский рынок
Он арендовал площади в ОРЦ «Фудсиб».

Сегодня под Новосибирском в поселке Садовый открылся рынок розничной торговли «ШАНХАЙ». Судя по сообщениям, размещенным на странице рынка «ВКонтакте», он будет специализироваться на продаже товаров китайского производства. Однако, на площадке также обещают представлять товары производителей из России, Европы, Турции и других стран.

Судя по объявлению, рынок расположен в оптово-розничном центре «Фудсиб», а его площадь составляет 10 тысяч кв метров. Инициатором создания рынка является индивидуальный предприниматель Валиев Яшар Хазеин Оглы. По данным Seldon.Basis, Валиев Яшар Хазеин Оглы  зарегистрирован как ИП в сентябре 2022 года в Свердловской области. На данный момент основной вид деятельности — торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах. Ранее предприниматель занимался разведением молочного крупного рогатого скота и производство молока в Свердловской области.

По данным 2ГИС в Новосибирске работает два китайских рынка одежды и обуви «Пекин». Один расположен на Красном проспекте, второй на проезде Энергетиков. На Энергетиков рынок открылся  в марте 2024 года. Его площадь также составляет 10 тысяч кв метров, инициатор — Тенгиз Исмаилян.

Напомним, оптово-розничный центр «Фудсиб» площадью 90 тысяч кв метров открылся в ноябре 2017 года. Объем инвестиций в проект составил около 1 млрд рублей. Соинвесторами проекта были агропромышленный холдинг «Узагроэкспорт» и ООО «Импульс». За образец ОРЦ был взят московский оптово-розничный центр «Фудсити».

Ранее редакция сообщала о том, что через суд из торгового центра «Континент» хотят выселить китайский рынок «Пекин». Собственники здания опасаются за его безопасность.

Фото из группы «Шанхай — Китайский рынок одежды и обуви» «ВКокнтакте»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Китайский рынок


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