«Принадлежишь только мне»: мигранта приговорили к 15,5 годам за убийство 17-летней девушки в Новосибирске

В деле 28-летнего выходца из Таджикистана Хушнуда Хамроева, расправившегося с 17-летней девушкой на глазах у свидетелей, поставлена точка. Советский районный суд Новосибирска признал его виновным в совершении нескольких преступлений, включая убийство юной Даши.

Напомним, кровавая драма разыгралась в июле 2022 года в микрорайоне Нижняя Ельцовка. Мигрант с ножом напал на юную сибирячку на улице на глазах у очевидцев и нанес не менее 17 ударов клинком по телу девушки. Бил хаотично и хладнокровно. Поводом для расправы стала болезненная ревность и отказ экс-возлюбленной продолжить с ним отношения. Юная сибирячка в очередной раз хотела поставить точку в токсичных отношениях с бывшим после длительных преследований. Каждый раз диалог заканчивался коронной фразой Хамроева: «Ты принадлежишь только мне». И их общие знакомые, и сама Даша, понимали, что экс-бойфренд не даст ей спокойно жить. На этот раз мигрант не ограничился угрозами и перешел к решительным действиям.

После того, как лишил девушку жизни, Хамроев сбежал с места преступления. Задержать его удалось через несколько часов в районе Хилокского рынка. К тому времени он уже избавился от ножа, выбросив нож в мусорный бак. На мигранта завели уголовное дело, его обвиняли в угрозах убийством, истязании, половой близости с несовершеннолетней девочкой и убийстве. Следователи выяснили, что мигрант ранее уже был судим за угрозу убийством и причинение вреда здоровью. Тогда, как и в этот раз, он решил вопрос с помощью ножа.

Не смотря на очевидность произошедшего, железобетонные доказательства совершенных им преступлений и показания свидетелей, во время следствия Хамроев отрицал факты избиения и истязания Даши.

Но признался в ее убийстве и пытался оправдать свой «импульсивный» поступок регулярными изменами возлюбленной. Якобы в очередной раз его терпение лопнуло, он пришел в ярость и был в состоянии аффекта.

Однако эксперты опровергли его слова и предоставили заключение о полной вменяемости Хамроева на момент убийства, отметив, что у того эмоционально-неустойчивое расстройство личности и поведения.

Восемь месяцев длилось следствие и год дело мигранта находилось на рассмотрении в Советском районном суде. Сегодня, 4 марта, в деле была поставлена точка.

— Хушнуд Хамроев признан виновным в угрозах убийством, истязании, половой близости с несовершеннолетней девочкой и убийстве. По совокупности совершенных им преступлений суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 15,5 лет в колонии строгого режима, — сообщила Infopro54 пресс-секретарь прокуратуры Новосибирской области Дарья Манилова.

Судом так же был удовлетворен иск потерпевшей стороны.

— Судом с Хамроева взыскали 400 тысяч рублей морального вреда и 2,5 миллиона материального ущерба, — добавила пресс-секретарь Управления Судебного департамента в Новосибирской области Марианна Глушкова.

Ранее редакция сообщала о том, что гособвинитель по делу запросил для подсудимого 15,5 лет лишения свободы.

Подробности истории любовно-криминальной драмы читайте в материале Infopro54.

*Имя девушки изменено.