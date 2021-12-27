Любые ограничения «выдавливают» потребителя с легального рынка в зону риска

Официальный расклад

Бизнес-портал Infopro54.ru провел круглый стол, посвященный ситуации в розничной продаже алкоголя в Новосибирской области. За 11 месяцев 2021 года Межрегиональным управлением Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО на основании поступивших уведомлений от уполномоченных органов Сибирского федерального округа было оформлено и направлено в АО «Росспиртпром» около 3 тысяч заявок о вывозе и приеме на хранение и для уничтожения изъятой из оборота нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции объемом свыше 2,5 млн литров, что на 182 тысячи литров или 8% больше, чем за аналогичный период 2020 года. На территории Новосибирской области изъяты из нелегального оборота 1456 млн литров нелегальной продукции. Для сравнения: 5 лет назад объем изъятой нелегальной продукции в округе составлял 4,5 млн литров.

— Объемы изымаемой из оборота нелегальной алкогольной и спиртосодержащей продукции имеют тенденцию к снижению, что безусловно связано с принятыми государством мерами по совершенствованию законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, ужесточению ответственности за его нарушения, и, конечно, с повышением эффективности работы контрольно-надзорных и правоохранительных органов по выявлению и пресечению нарушений и преступлений в этой сфере, — говорит заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО Оксана Лубенец.

По ее словам, замедление тенденции к снижению объема выявляемой нелегальной алкогольной продукции и все еще значительная его величина свидетельствуют о том, что ослаблять внимание к этой проблеме нельзя!

— В этом году количество выявленной нами нелегальной продукции выросло по сравнению с прошлым годом, — отметила Оксана Лубенец. — Львиную долю в изъятой продукции сегодня занимает пивоваренная продукция (около 90%), крепкой алкогольной продукции мы практически не изымаем. Напомню, что Росалкгольрегулирование осуществляет контроль (надзор) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртсодержащей продукции.

Подробнее читайте в «Точке зрения» Оксаны Лубенец, заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка по СФО.

На уровне регионов контроль за оборотом алкоголя в рознице осуществляет управление лицензирования Минпромторга. По словам начальника управления лицензирования Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Ирины Редько, в этом году по незаконному обороту уже составлены 109 протоколов. Все они рассмотрены в суде, а изъятая алкогольная продукция — почти 618,7 декалитров — уничтожена. Для сравнения: в прошлом году были изъяты 15,25 декалитров.

— В этом году у нас не было плановых проверок, так как это запрещено 171-ФЗ, поэтому основная работа управления была связана с рассмотрением обращений граждан, — поясняет рост числа выявленного в рознице региона нелегального алкоголя Ирина Редько. — Люди заметно активизировались, в этом году к нам поступало больше обращений, и многие из них подтвердились. Не могу сказать, что именно в этому году в рознице стало больше нелегальной алкогольной продукции, но нам удалось найти больше.

Начальник управления по надзору за исполнением Федерального законодательства, старший советник юстиции прокуратура Новосибирской области Динар Фатхутдинов добавляет, что ведомство сталкивается с фактами намеренного игнорирования норм законодательства, когда отдельные предприниматели и организации ведут незаконную продажу в ночное время.

— Спрос на это есть, так как не все себе могут позволить пойти в ресторан и купить там продукцию в соответствии с обозначенными ценниками. А цена в неприметном магазине за углом устраивает, — говорит он. — В рамках проверок мы выявляем случаи незаконной продажи алкогольных напитков без лицензии, торговлю крепким алкоголем, продукцией без маркировки. Хозяйствующих субъектов привлекаем к ответственности. Административные штрафы более чем достаточные — до 1,5 млн рублей.

Николай Космынин, начальник отдела по борьбе с преступлениями на приоритетных направлениях УЭБиПК ГУ МВД России по Новосибирской области, рассказал, что во взаимодействии с представителями МРУ Росалкогольрегулирования по СФО, а также Минпромторга Новосибирской области проводятся контрольные мероприятия в торговых точках, где наиболее часто выявляются факты незаконного оборота алкогольной продукции.

— В результате проведенных мероприятий за 11 месяцев 2021 года в сфере незаконного производства и оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Новосибирской области выявлены 39 преступлений. Кроме того, проводятся оперативно-профилактические мероприятия, в которых, помимо сотрудников ЭБиПК, задействуются и сотрудники других подразделений органов внутренних дел, — пояснил Космынин.

По данным NielsenIQ (независимый измеритель розничного рынка), на рынке FMCG алкогольные категории показывают стабильный рост в продажах как в объемах, так и в стоимостном выражении.

Подробнее читайте в «Точке зрения» Марии Гараниной, руководителя направления по работе с ритейлом Сибири и Дальнего Востока NielsenIQ.

Пандемия дала толчок для роста онлайн-рынка

Трендом 2021 года, который добавил головной боли и правоохранителям, и легальным продавцам, стала продажа алкоголя через онлайн-каналы. По оценкам экспертов, это связано с общим переходом торговли в онлайн и ростом дистанционных каналов реализации продукции, в том числе в связи с пандемией.

— Мы отмечаем повышенную активность людей, совершающих хищение алкоголя в магазинах, именно из-за появившейся возможности интернет-сбыта. Они получают возможность, в том числе в ночное время, дополнительно продавать легальный качественный алкоголь или алкоголь, который имеет все признаки легального, нелегальным способом реализуя его через интернет-площадки, — поясняет заместитель директора по работе с магазинами сети магазинов «Быстроном» Евгений Кухаренко.

Динар Фатхутдинов напомнил, что задача ведомства — надзор за исполнением действующих законов.

— Законодательное регулирование — это епархия уполномоченных органов, законодателей, которые определяют правила игры на рынке. Но, исходя из действующих ограничений, мы видим, что появляются отдельные способы обхода действующих норм, в частности интернет-сайты, которые распространяют информацию о приобретении алкогольной продукции в ночное время и дистанционным способом. Мы пока нарабатываем практику ограничения их деятельности в судебном порядке, — говорит представитель прокуратуры. — Уже есть положительные решения по двум интернет-сайтам, в судах находятся несколько таких исковых заявлений.

«Наливайки» есть — закона нет

Эксперт комитета по пиву новосибирского отделения «Опора Россия», управляющий по работе с органами государственной власти и корпоративным отношениям в регионе Сибирь «Пивоваренной компании «Балтика» Анастасия Малетина со ссылкой на исследование Высшей школы экономики отмечает, что нелегальный оборот пива в России, под которым понимается оборот продукции, произведенной без уплаты акциза, составляет не более 5-7% от объема производства. Прежде всего, он фокусируется в канале разливного пива, который наименее всего контролируется и регулируется государством, так как в законодательстве нет закрепленного понятия «продажа пива на розлив». По ее оценке, наведение порядка в этой сфере могло бы стать одним из путей для дальнейшего развития цивилизованной розницы.

— Ряд регионов отдает предпочтение выработке точечных решений по проблемным каналам. Например, в Кемеровской области, как и в ряде других регионов (Краснодарский край, Курская, Амурская, Оренбургская, Тульская, Псковская, Мурманская области и т. д.), в ответ на рост жалоб жителей не стали применять широкие ограничения, нацеленные на весь рынок, а разработали фокусно нацеленные меры, направленные непосредственно на наиболее проблемные сегменты, — говорит Малетина. — Так, в Кемеровской области, где подобное ограничение действует совсем недавно — с 1 января 2021 года, уже сейчас фиксируют рост поступлений НДФЛ от субъектов торговли алкоголем. Но, конечно, еще слишком рано для полноценной оценки влияния действующего ограничения, для глубокого анализа динамики требуется более длительный период. Кроме того, в последнее время в регионах наметился тренд на возвращение времени продаж к федеральной норме — с 8:00 до 23:00. Мы поддерживаем такие решения, так как уверены в том, что единые требования к продаже пива на территории страны в совокупности с усилением контроля за исполнением действующих норм подтолкнут недобросовестных игроков «выйти из сумрака».

По ее словам, в Новосибирске, как минимум, 140 точек в общедоступных информационных системах прямо указывают о продаже алкоголя. И зачастую именно объекты ночной торговли становятся фигурантами новостных сообщений о правонарушениях и вызывают негодование и жалобы жителей.

Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов согласен, что у региональных властей несколько связаны руки для борьбы с «наливайками», но он готов поддерживать эту инициативу на федеральном уровне.

— Неправильное регулирование рынка «выдавливает» потребителей и предпринимателей в «серую зону». С этим нужно бороться, — подчеркивает Павлов.

Еще один из форматов ограничений связан с определением расстояний и прилегающей территории к точке продаж. Здесь идет речь о муниципальном регулировании деятельности.

— В стране 2500 муниципалитетов. Показателен пример северной столицы — Санкт-Петербурга с его Невским проспектом, который идет через 6 муниципальных образований, регулирующих работу заведений. Сегодня действующие нормы не кардинально, но разнятся. И в случае недовольства жителей (как, например, в истории с улицей Рубинштейна, где расположены многочисленные крафтовые заведения) конкретный муниципалитет имеет право пересматривать нормы, и может так случиться, что в одной части проспекта торговая точка продолжит работать, а в другой, из-за изменения запрещающих границ, — нет, — говорит Анастасия Малетина. — В Новосибирске мы в региональном отделении «Опоры России» совместно с Минпромторгом региона мониторим ситуацию по всем 30 административным районам, участвуем в оценке законопроектов и стараемся не допускать перегибов.

Время — не помеха

Интересно, что уже в целом ряде регионов посчитали неэффективными еще один вид ограничений — дополнительные ограничения по времени продажи алкоголя. Например, сразу в нескольких субъектах федерации это время сдвинуто к федеральным нормативам.

Как пояснили редакции Infopro 54, в Псковской области дополнительные ограничения были пересмотрены еще в 2015 году, так как не привели к положительным результатам. Мало того, в определенной степени они способствовали появлению «псевдокафе», для которых время продажи не ограничено, и открывались они исключительно для продажи алкоголя в ночное время. При этом в регионе подчеркивают, что объем розничного рынка продажи крепкого алкоголя у них ежегодно сокращается.

— Это не значит, что сокращается потребление крепкой алкогольной продукции, а может свидетельствовать о замещении легального алкоголя суррогатами, — подчеркивается в ответе, полученном редакцией. — В результате акцизы уплачиваются с гораздо меньших объемов крепкого алкоголя.

В Министерстве торговли и услуг Республики Башкортостан (время торговли сдвинуто к федеральным нормативам летом 2020 года) увеличение времени продажи продукции торговыми объектами привело к уменьшению присутствия на алкогольном рынке нелегальной продукции и предоставило гражданам возможность приобретения качественного продукта. Кроме того, в 2021 году снизилась смертность от отравления спиртосодержащей продукцией по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В ведомстве также подчеркивают, что увеличение времени продажи не привело к увеличению потребления алкоголя.

В Кировской области региональные ограничения были отменены в феврале 2021 года. Как пояснил инициатор законопроекта, депутат Заксобрания Юрий Терешков, действие дополнительных региональных ограничений способствовало увеличению торговли контрафактной алкогольной продукцией в круглосуточных магазинах в часы запрета продаж.

— Низкая стоимость нелегальной продукции и появление все большего количества круглосуточных торговых точек создавали условия для повышенного спроса у населения, несмотря на негативное влияние суррогатного алкоголя на здоровье, вплоть до летальных исходов, — говорится в ответе, полученном редакцией. — Кроме того, рынок нелегального алкоголя наносит ущерб бюджетной системе региона. Так, в 2018 году сумма потерь в бюджете Кировской области от нелегального рынка алкогольной продукции составила 794 млн рублей. По предварительным оценкам, принятие законопроекта должно было принести в бюджет Кировской области дополнительно более 100 млн. рублей, без учета продаж пива и пивных напитков. Вопрос о дополнительных бюджетных поступлениях будет рассмотрен по окончанию финансового года.

Ирина Редько пояснила, что в Новосибирской области влияние дополнительных ограничений времени продажи алкоголя и их эффективность не анализировали, так как не возникала такая потребность. С предложениями об отмене региональных ограничений в Минпромторг региона никто не обращался.

— Когда принимались эти ограничения, в регионе рассматривались интересы не только бизнеса, но других общественных структур. В 2011 году посчитали, что неправильно, если у людей, которые идут на работу утром, была бы возможность прихватить с собой что-то горячительное. Поэтому время ограничений было сдвинуто до 9:00. В вечернее время ограничение продажи до 22:00 также посчитали оптимальным, — рассказывает Редько. — Хочу отметить, что ограничительные нормы не возникают сами по себе. У нас существуют общественные и политические организации, Минздрав, Минкульт и т. д. Но самое главное — у нас, у народа, пока отсутствует культура пития. В этом вопрос и вот поэтому возникают все ограничения. Конечно, всегда хочется найти золотую середину, чтобы все были довольны, но это долгая и кропотливая работа. Лично я думаю, что в Новосибирской области экономическая выгода от 2 лишних часов для бизнеса стремится к нулю. У нас народ уже за 10 лет привык к действующим ограничениям.

Анастасия Малетина напоминает, что дополнительные ограничения могут касаться не только часов, но и дней продажи. Речь идет о религиозных, государственных, общественных праздниках. По ее информации, в некоторых субъектах федерации в год набираются несколько десятков дней «без алкоголя». Очень интересной, по ее словам, является практика ограничений в Республике Тыва, где алкоголь разрешено продавать только 4 часа днем в будние дни. Впрочем, сейчас власти республики пересматривают этот норматив. Речь идет о разрешении продаж в вечернее время, а также в выходные. Закон уже принят в первом чтении и при принятии во втором будет подписан главой.

— Ведь если есть официальный запрет на продажу алкоголя, это не означает, что в это время его перестают покупать. Это значит, что его нельзя купить легально, в цивилизованных объектах торговли. К слову, в период ковидных ограничений мы наблюдали, как менялись покупательские предпочтения, многие горожане делали выбор в пользу цивилизованных форматов. Вероятно, это также было связано с безопасностью: люди уделяли большее внимание своему здоровью и выбирали более комфортные в этом смысле магазины и товары, — говорит эксперт. — 2021 год, на наш взгляд, тоже был показательным. За первые 8 месяцев 2021 года, по данным Росстата, темпы роста отгрузок пива и пивных напитков выросли на 3,7%, что в регионах нашло отражение в объеме выплаченных акцизов. И вечерние часы продажи значат очень много, так как в это время фиксируется традиционный рост спроса на алкогольную продукцию, логично, что в магазин идут уже после рабочего дня. При этом цивилизованная розница вынуждена выполнять требование регионального законодательства и в 22:00 прекращать продажу, теряя конкурентное преимущество перед недобросовестными участниками, которые автоматически получают своего клиента.

Руководитель проектов департамента по взаимодействию с государственными органами X5 Group (Москва) Роман Захаров поделился своими наблюдениями по ситуации в розничной продаже алкоголя в сети компании.

— Мы отмечаем, что в регионах, где вводят какие-либо ограничения по продажам алкоголя, трафик и продажи в штуках сначала падают, а потом люди перестраивают свой график покупок, но к прежним параметрам он не возвращается. Не исключено, что часть покупателей действительно уходят на нелегальный рынок, — рассуждает Роман Захаров. — Для нас, как бизнеса, при сокращении, например, времени продаж более актуальным становится вопрос обеспечения безопасности покупателей для соблюдения эпидемиологических ограничений. В это время наблюдаются большие очереди, на кассы приходится выводить больше сотрудников, возникают конфликтные ситуации, а кто-то из покупателей может развернуться и уйти вообще без товара. Но это наш коммерческий риск, с которым мы работаем.

Евгений Кухаренко напомнил, что «Быстроном» также работает в нескольких регионах Сибири (Новосибирск, Томск, Алтай), где действуют разные ограничения по времени продажи.

— Сильных отличий в динамике продаж в зависимости от времени мы не видим. Хотя в 2012 году, при введении временных ограничений, был общий тренд на снижение, — констатирует он. — На наш взгляд, если посмотреть на падение акцизов в тот период, то примерно 10% можно отнести на естественные причины (пропаганда отказа от алкоголя, статистическая погрешность и т. д.), а все, что больше, это и есть потери за счет перехода продаж в теневой сектор. Однако последние 3-4 года тренд стабилизировался.

Партнер, руководитель практики бизнес-консультирования Группы СТК (Москва) Наталья Дрожжева прокомментировала результаты проведенного исследования по оценке эффективности введения регионами дополнительного ограничения времени продажи алкоголя. Исследованием были охвачены 32 российских региона, в том числе в качестве контрольной группы и регионы, в которых на дату исследования действовало федеральное время продаж алкоголя.

— Мы полагаем, что введение дополнительных ограничений стало экстраординарной мерой. Они принимались российскими субъектами в условиях сложной ситуации с потреблением алкоголя, ростом «алкогольной преступности» и были направлены на перелом этой тенденции. Вводя ограничения, власти субъектов РФ преследовали 3 основные цели: снизить уровень алкоголизации населения, алкогольную смертность и уровень преступности. Проводя наше исследование, мы поставили перед собой задачу: определить, насколько введенные регионами ограничения повлияли на достижение целей, ради которых они были введены, — говорит эксперт.

По ее словам, в большинстве исследованных регионов ограничение времени продаж действует более 5 лет. За это время накопились репрезентативные статистические данные. В своем исследовании компания опиралась, прежде всего, на официальную статистическую информацию Росстата, Росалкогольрегулирования, МВД, Минздрава и других государственных органов.

— Как показало исследование, с 2013 года наблюдается сокращение объемов легальных розничных продаж алкогольной продукции, независимо от наличия или отсутствия дополнительного ограничения времени продажи алкоголя в регионах в этот период. Во всех исследованных регионах сохраняется нелегальный рынок алкогольной продукции, что подтверждается статистикой изъятий нелегальной алкогольной продукции, а также результатами контрольной и правоохранительной деятельности. Во всех исследованных регионах с 2010 по 2016 годы введение дополнительных ограничений не привело к сокращению числа количества преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, а после 2016 года повсеместно наблюдается постепенное снижение уровня «алкогольной» преступности, — перечисляет Наталья Дрожжева. — Также, независимо от наличия или отсутствия дополнительного ограничения времени продажи алкоголя в регионах, смертность от случайного отравления алкоголем и заболеваемость алкоголизмом в стране сокращаются на протяжении всего изученного периода.

Дрожжева подчеркивает: статистические данные по ряду социальных показателей являются общей тенденцией по России в целом — вне зависимости от введения или невведения дополнительных ограничений времени продаж. Анализируя полученные результаты, можно утверждать, что нет прямой взаимосвязи между установленными временными ограничениями на реализацию алкогольной продукции и однозначно выраженным положительным социальным эффектом именно от этого.

А вот с тем, что наличие в обороте нелегальной и неучтенной алкогольной продукции наносит урон не только здоровью населения, но и бюджету, как предположили в Кировской области, она согласна:

— Мы провели оценку выпадающих доходов бюджетов субъектов РФ от влияния сокращения времени продажи только по крепкому алкоголю на примере 2019 года. По исследованным 32 регионам расчетные потери бюджета за 1 час запрета могут составить до 8-11% от годового объема доходов от акцизов по крепкой алкогольной продукции или около 2 млрд рублей в год. По Новосибирской области суммарные потери бюджета от сокращения времени продажи на 2 часа по итогам 2019 года можно оценить в объеме около 8% доходов от акцизов по крепкой алкогольной продукции или примерно в 145 млн рублей.

Представитель новосибирского Минпромторга Ирина Редько отнеслась к этим цифрам скептически, отметив, что это эмпирические заключения, которые требуют доказательств.

Напомним, в Кировской области результаты сдвижки времени с точки зрения доходности для бюджета планируют оценить в 2022 году.

Ограничений достаточно, контроля — нет

Георгий Андреев, заместитель председателя постоянной комиссии по местному самоуправлению, член постоянной комиссии Совета депутатов Новосибирска по научно-производственному развитию и предпринимательству, считает более актуальной другую проблему.

— Мы сейчас говорим о запретах, о культуре пития и пропаганде, а по факту наблюдаем, что при текущей стоимости продукции и темпах роста зарплат населения люди будут себе позволять все меньше и меньше, и при выборе между легальной и нелегальной продукцией человек будет выбирать то, что может себе позволить, — уверен депутат. — Нам очень тяжело законодательно регулировать нелегальную торговлю, в том числе добиться поддержки от правоохранительных органов. А нелегалы не только создают угрозу для здоровья населения, но и «убивают» вокруг себя честный бизнес. Если говорить об ограничительных мерах, то я бы в первую очередь рассматривал этот фактор.

Ключевой проблемой на рынке регулирования оборота алкогольной продукции участники круглого стола назвали пробелы в законодательстве.

— Те, кто имеют лицензию на продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, априори не имеют ограничений по времени розничной продажи алкоголя. Это прописано в федеральном законе. Такие организации получают лицензию и продают алкоголь на вынос круглосуточно. В этом году у нас был прецедент: мы подали на согласование контрольной закупки одного из таких псевдообщепитов. Факт ночной продажи подтвердился, были приняты все санкции, действие лицензии аннулировано — суд принял нашу сторону, но это единичный случай, когда прокуратура согласовала нам данную проверку, — констатирует Ирина Редько. — Дело в том, что в рамках 248-ФЗ прокуратура не рассматривает торговлю в ночное время как угрозу причинения вреда охраняемым законом ценностям. Мы, конечно, с этим боремся как можем, но пока не могу сказать, что мы выигрываем по всем направлениям.

Динар Фатхутдинов соглашается, что с организацией внеплановых проверок достаточно много проблем. Он напоминает, что до 1 июля 2021 года Минпромторг работал по 294-ФЗ, а сейчас — по 248-ФЗ, который наделил ведомство более гибкими полномочиями, но предполагает формализованные подходы для согласования внеплановых контрольно-надзорных мероприятий.

— В принципе, практика только нарабатывается, многие ведомства работают по этому закону, определяют новые виды проверок. Есть контрольная закупка, инспекционные визиты, мониторинг, и мы постепенно смотрим, как практика складывается с точки зрения корректности и легальности действий контролирующих органов, — говорит представитель областной прокуратуры. — Мы тоже не заинтересованы, чтобы нарушитель избегал ответственности чисто по формальным основаниями, только потому что процессуально что-то было неправильно сделано. Думаю, постепенно мы определим какой-то баланс в этих проверках.

При этом Динар Фатхутдинов подчеркивает: любое ограничение предполагает, что кто-то тут же начинает искать пути его обхода: легальные, полулегальные или абсолютно нелегальные, причем нередко в схему включаются интеллектуальные составляющие.

— Например, ситуация с теми же сайтами по онлайн-продаже алкоголя. Собственники оформляют компании под заведения общепита. Вроде бы все понимают, для чего они появляются, но в действующем нормативном регулировании мы не можем препятствовать их работе при наличии и соответствии лицензии, а также если помещение по нормам СанПиНа подходит под определение пункта общественного питания, — сообщил он.

Депутат Законодательного собрания Новосибирской области, директор «Сибирского федерального центра здорового питания», кандидат медицинских наук Яков Новоселов отметил общие проблемы с качеством пищевой продукции и трудности применения нового закона о государственном контроле.

— У нас и так были пробелы в федеральном законодательстве по контролю качества, а сейчас его совсем уничтожили. Об этом говорил представитель прокуратуры. Новый федеральный закон «добивает» государственный и муниципальный контроль полностью. Сейчас, если компания застрахована, она вообще не подлежит никакой проверке, ассоциации и производители сами себя проверяют, — подчеркивает Новоселов. — А ограничения…. Они просто увеличивают прибыль либо легальных, либо нелегальных продавцов. Будет нормальный госнадзор, возможности для его проведения — он задушит нелегалов, которые продают алкоголь. Если это произойдет, то какие-то дополнительные ограничения по времени или еще чему-то будут неактуальны. Они по факту ни на что не влияют.

Ирина Редько добавляет, что параллельно с любыми ограничительными мерами, которые принимаются законодателями, должны прописываться элементы ее контроля.

— Когда в Новосибирске вводили дополнительные меры по ограничению площади залов обслуживания общепита, которые находятся в жилых домах, то на федеральном уровне законодатель устанавливал норму в 20 кв. м, а у нас в регионе сделали 50 кв. м. Все замечательно, но это сложно контролировать? — прокомментировала Редько.

Анастасия Малетина рассказала, что на прошедшем при поддержке Минпромторга РФ накануне в Москве Форуме малоформатной торговли главы винодельческих регионов также отмечали, что видят необходимость создавать условия для развития цивилизованных игроков, а регулирующие меры должны снижать издержки легальной деятельности, стимулируя выход «из тени», и создавать дополнительные риски для незаконной деятельности.

— В частности, обсуждался вопрос дифференцированного подхода регулирования продаж в зависимости от крепости алкоголя, а также возможности онлайн-торговли алкоголем. Как уже сегодня говорили, де-факто онлайн-торговля в некотором виде на рынке уже существует, но этот канал недоступен для легальных цивилизованных игроков, — пояснила она.

Что делать?

Все участники круглого стола, подводя итоги обсуждения, признали, что вводить избыточные и широкие меры регулирования продажи алкогольной продукции бессмысленно, так как они вызывают много побочных эффектов, влияющих именно на цивилизованные каналы торговли, а нецивилизованный остается к ним невосприимчив, мало того — получает новый мощный стимул для развития. Это отражается на акцизах и налогах.

Подробнее читайте в «Точке зрения» заместителя исполнительного директора Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, Москва) Владимира Ионкина.

— Реализация рискориентированного подхода, когда анализируется проблема, первоисточник ее возникновения, а не вводятся широкие ограничения, может дать дополнительные возможности для развития цивилизованной торговли. В частности, разрешение онлайн-торговли слабоалкогольными напитками. Регулирующие меры должны создавать дополнительные риски для незаконной деятельности, но при этом не порождать дополнительных издержек для добросовестных участников рынка, — рассуждает Анастасия Малетина. — Кроме того, мы — за единые прозрачные требования для розничной продажи по всей стране, а также за усиление контроля за соблюдением существующих норм контрольно-надзорными органами и проведение качественной процедуры оценки регулирующего воздействия при оценке вырабатываемых мер регулирования.

По мнению Натальи Дрожжевой, эффективными мерами по снижению алкоголизации населения является не ограничение времени продажи алкоголя, а комплексная государственная политика, которая проводится в рамках таких нацпроектов, как «Демография», «Здоровье нации», а также локальных региональных и муниципальных программ.

— Этому также способствуют контрольные мероприятия надзорных и правоохранительных органов, внедрение системы ЕГАИС, автоматизация розничных сетей, реализующих алкогольную продукцию, а также популяризация фитнес-центров, культурно-досуговых центров, рост количества общедоступных развлечений, которые позволяют пропагандировать здоровый образ жизни, — отмечает она.

Олег Павлов еще раз напомнил, что сейчас для потребителя нет никакого труда приобрести алкоголь в запрещенное время.

— Потребитель потребляет алкоголь и будет это делать. Мы обязаны его защищать в тех каналах, куда он идет. Уменьшая время легальной продажи алкоголя, мы увеличиваем время продажи нелегальной — и через эти каналы искушение реализует та же молодежь, рабочий класс, — уверен общественник. — Те деньги, которые могут поступит в бюджет от легальной продажи, уходят к нелегалам, на «серый» рынок, и получается замкнутый круг. Мы пытаемся бороться с алкоголизацией населения, но при этом сами спонсируем нелегальный рынок продажи алкоголя, «выдавливаем» потребителя в зону риска. Мы пытались в организованных крупных сетевых форматах сделать контрольные закупки в неположенное время. Ни в одном не получилось. Зато в других точках с этим не было никаких проблем: на любой вкус и кошелек.

Он также считает, что сегодня важно формировать культуру потребления алкоголя, бороться с потреблением спиртных напитков в общественных местах, вызывать полицию, делать для молодежи доступным спорт, пропагандировать повышение уровня жизни.

Денис Колмаков, заместитель начальника департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска считает, что все вопросы, связанные с продажей алкоголя, можно отнести к политическим и общественно-резонансным.

— Самое большое количество обращений граждан в районные администрации, муниципалитет касается распития алкоголя в ночное время, шума около подъездов многоквартирных домов, мусора. Виноваты в этом, по мнению людей, рюмочные, закусочные, магазины и т. д. — они особо не разбираются — кто, главное, чтобы был результат: уменьшилось количество точек и прекратился шум, — говорит Колмаков. — С другой стороны, когда ограничения по розничной продаже по времени принимались (В 2011 году. — Ред.), субъект рассчитывал ограничить нецивилизованное потребление горячительных напитков, ожидал, что люди переместятся в организации общепита, но результата не добились. Слава богу, ввели эту норму по площади обслуживания залов. Осталось дело за контролем, а он у нас хромает.

Олег Павлов также считает, что решение проблемы продажи нелегального алкоголя находится в плоскости инструментов контроля, возможно, сокращения точек продаж, увеличения их площади и т. д. Все необходимое в базовом варианте заложено в федеральном законодательстве, но нужно двигаться дальше.