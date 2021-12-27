За четыре года цена поздравления от Деда Мороза выросла на 70%

Аналитический проект Tinkoff Data изучил данные в открытых источниках и популярные сайты объявлений (Авито, Юла, Профи) за последние четыре года и составил индекс Деда Мороза. Индекс показывает, как изменяются цены в сфере развлечений год к году и насколько дорого обойдется услуга поздравления от Деда Мороза в разных городах России, говорится в пресс-релизе компании.

По данным исследования, средняя стоимость поздравления от Деда Мороза по стране с 2018 года выросла почти на 70% и составила 1755 рублей. При этом самый высокий индекс — в Москве, Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону. Новосибирск занял шестое место с показателем в 1742 рубля.

В 2020 году к издержкам актеров в сфере развлечений и аниматоров добавились затраты на дезинфицирующие средства и маски, а мероприятий стало существенно меньше, из-за чего пришлось поднять стоимость выступлений. С начала пандемии сертификат о вакцинации или отрицательный тест на коронавирус стал конкурентным преимуществом, что также накладывает ограничения на работу и сказывается на цене. В 2021 году в объявлениях Деды Морозы стали указывать наличие QR-кодов, подтверждающих вакцинацию, статус переболевшего или отрицательный результат теста на коронавирус.

В Москве самое дорогое поздравление, попавшее в выборку, составляет 15 000 рублей. В него входит развлекательная программа с Дедом Морозом и одним из героев фильма «Трансформеры» на выбор: Оптимус Праймом, Бамблби, Мегатроном и Сентинейлом.

Другая необычная и дорогостоящая услуга в Москве и регионах — поздравление через окно с участием промышленного альпиниста. Такое поздравление обойдется в 6000 рублей в городах-миллионниках, 5000 рублей в Барнауле и 3000 рублей в городах с населением более полумиллиона жителей — например, в Рязани. Меньшие цены за такую услугу за пределами городов-миллионников можно объяснить меньшими ценами на снаряжение, без которого не обойтись Деду Морозу — экстремалу.

По данным AI-сервиса для аналитики и прогнозирования ETNA, в 2022 году индекс Деда Мороза вырастет до 2030 рублей.