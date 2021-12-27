В Новосибирске определят «невыносимые» промзоны, которые нельзя застраивать жильем

В ближайшее время находящиеся на территории Новосибирска производственные площадки будут систематизированы с целью определения тех из них, которые могут подпасть под редевелопмент городских территорий с последующей жилой застройкой. Это один из первых шагов, намеченных рабочей группой, созданной при АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».

— Целью рабочей группы должна стать подготовка реальных управленческих механизмов, направленных на реализацию проекта по редевелопменту городских территорий, — говорит заместитель гендиректора АО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области» Станислав Болотов. — Связано это преимущественно с тем, что Новосибирску необходимо провести ряд мероприятий с высвобождением отдельных территорий, на которых находятся промышленные предприятия, с выносом их за периметр города — и дальнейшее освоение этой территории в соответствии с утвержденным градостроительным планом.

Как отметили участники первого заседания рабочей группы, в настоящее время огромные производственные площадки, значительная часть которых была создана в советское время, используются неэффективно.

— Нужно в отношении каждой отдельной территории (с учетом того, что они по-своему уникальны) подготовить свой алгоритм выхода, — предлагают члены группы. — В отношении каждой территории должны быть приняты решения на уровне региона и мэрии.

Но некоторые промплощадки вынести за пределы города в настоящее время практически невозможно.

— В первую очередь это крупнейшие наши промзоны: Ленинская, Кировская, Чкаловская, Калининская, — говорит главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин. — Это территории, которые могут сократиться, но они сохранятся. При этом мы видим, что эти промзоны сегодня используются крайне неэффективно. Однако они не планируются ни под жилищную, ни под какую другую застройку, так как нет возможности обеспечить социальной инфраструктурой большое количество субъектов.

При этом, как напоминает архитектор, концепция развития Новосибирска как раз предполагает его рост не вширь, а вглубь.

— Большой объем земельных участков расположен на территории Новосибирского района, — рассуждают члены группы. — Но нужно учитывать особенности территории: город разрастается, в перспективе часть участков, принадлежащих Новосибирскому району, войдет в черту города. Мы это уже сейчас наблюдаем по проекту «Смарт-сити», где идет передел участков: муниципалитеты меняются друг с другом земельными участками, и в отношении поселка «Садовый», где идет активное инфраструктурное развитие. Поэтому есть предложение — собрать топ-10 перспективных территорий, куда можно перенести действующее производство, учитывая специфику этих производств.

Еще одна задача, намеченная участниками рабочей группы, —

В качестве еще одного возможного альтернативного варианта для точечных площадок члены группы называют территории промышленных парков.

— Не первый десяток инвесторов обращается, говорят, что, к сожалению, (или к счастью) у нас в Новосибирской области максимальный набор форм, методов, инструментов, мер господдержки, — говорит начальник управления инвестиционной политики Минэкономразвития региона Павел Волокитин. — Изобретать здесь что-то иное сложно, потому что мы ограничимся либо федеральным законодательством, либо финансовыми возможностями. Единственное, что стоит продумать — это какое-то льготирование переноса. Если, условно говоря, «Новосибирский аффинажный завод» перенесет производство на территорию ПЛП, то получит некоторую автоматическую налоговую льготу.

Помимо указанных, членам группы также предстоит проработать такие вопросы, как правовые механизмы реализации мероприятий по программе редевелопмента, связанные с ним меры государственной поддержки, возможные бюджетные и небюджетные источники финансирования мероприятий программы.