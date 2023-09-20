«Люди с жиру бесятся»: новосибирский режиссер побывал на кладбище домашних животных

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов побывал на первом в России кладбище домашних животных в Москве. Он искренне восхитился масштабом и ритуальной культурой этого необычного места. Итогом такой экскурсии стал документальный фильм с одноименным названием, который вышел на Youtube-канале «Люди как люди».

В картине смотритель кладбища Ирина Бортникова рассказывает очень много интересных деталей.

―На кладбище для людей я бы не смогла работать. Там со всех памятников на тебя смотрят жуткие лица. А здесь совершенно другая аура, здесь кошечки, собачки, хомячки, ежики, ― откровенно делится Ирина.

И действительно, могилы животных поражают своей красотой и изысканностью. Каждая из них особенная и на каждой ― слова о любви. На погосте царит весьма душевная атмосфера, все участки ухоженные и облагороженные.

― Процедура похорон не отличается от человеческой. Животные в таких же гробах, чаще в детских. На церемонии присутствуют родные и близкие, для которых умерший питомец был настоящим членом семьи. Такие же венки и траурные ленты, церемония прощания, кремация. Плачут даже мужчины и это не редкость. Я отмечу, что и цветов тут больше, чем у людей. Одна женщина приносила огромную корзину, где было сто роз. На могилках оставляют корм, вкусняшки, игрушки, зонтики ставят. Есть даже такие, которые приезжают и регулярно меняют воду в миске. На надгробиях животным часто подписывают фамилию своей семьи, ― рассказывает смотрительница.

В момент съемки фильма режиссер встретил на территории колумбария хозяйку умершей кошки с букетом розовых роз. Она поделилась с ним своими переживаниями.

― Я пришла к своему ребенку ― кошечке 13 лет. Ее звали Нюша. Нас долго лечили, много врачей сменили, реанимация… Кошка моя героиня была, она столько всего вынесла. Честно сказать, я так по маме не плакала, как по ней, ― призналась москвичка.

Между могилками на кладбище вальяжно разгуливает штатный психолог ― кошка Маша. Говорят, что скорбящие после общения с ней успокаиваются.

А скорбят здесь по разным животным и не только.

― У нас захоронены кошки, собаки, ежик, хомячок, два каракала, пять лошадей, крыс много и даже тигренок. Неделю назад привозили рысь. Еще есть попугайчики, ящерицы, агамы, ягуаны, ― говорит Ирина Бортникова.

Женщина вспоминает разные истории своих клиентов. Питомцы ведь не редко западают в душу своим хозяевам благодаря подвигам. Так, например, одна кошка буквально спасла жизнь мужчине. Он остался один в квартире, когда с ним случился инфаркт. Кот лег на хозяина, лапками перебирал и делал как будто бы массаж сердца. Больной выжил, а питомец вскоре скончался, словно приняв на себя всю его боль. Таких животных чаще всего хоронят в отдельном месте на Аллее героев.

― Есть, конечно, такие, которые говорят, что люди с жиру бесятся. Людей хоронить негде, а они хоронят кошек и собак. Но то, что кладбище такое необходимо – это однозначно. Чаще нас благодарят. Здесь только добрые люди и добрые животные, ― считает смотрительница.

Стоит отметить, что увековечивание памяти питомцев удовольствие недешевое. На официальном сайте кладбища есть расценки.

― Колумбарная ячейка – 4500 рублей в год. ― Участок – 6500 рублей. ― Участок на «Аллее героев» —12000 рублей. ― Общая кремация от 1000 до 7000 рублей. ― Индивидуальная кремация от 4000 до 11000 рублей. ― Катафалк для доставки умершего от 2000 до 3500 рублей.

Траты на гробики, надгробия и памятники – это уже личное дело каждого хозяина.

В Новосибирске подобного кладбища нет. Животных чаще всего неофициально хоронят на территории людских погостов, но популярнее всего услуга кремирования питомцев. Прах многие сибиряки оставляют дома или развеивают его в памятных для семьи местах.