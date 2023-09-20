Новосибирский бизнес зовут в промпарки Запорожской области

Министр промышленности и энергетики Запорожской области Николай Еланцев в рамках форума «Инпарк-2023» в Новосибирске сообщил о том, что регион создает промышленный парк, под который совместно с Минпромторгом РФ формирует «дорожную карту» развития площадки. По информации редакции Infopro54, речь идет о заводе «Автоцветлит», расположенном в Мелитополе.

— Площадка — брануфилд. На территории в 39 га есть цеха, которые нужно расчистить, подготовить для прихода резидентов. Нужно сделать дороги, подключить электричество, водоснабжение и водоотведение, — перечислил Еланцев.

Он пояснил, что интерес к площадке есть со стороны российских (в том числе новосибирских) предприятий. Министерство Запорожской области активно работает с региональными министерствами в части взаимодействия и предоставления обширной информации о предприятиях области, а также номенклатуре продукции, выпускаемой на территории.

— Сейчас из 208 выявленных предприятий у нас работают 114. Каждый день список увеличивается, запускаются новые производства. Мы активно взаимодействуем с промышленными предприятиями РФ, — говорит Николай Еланцев.

Что касается отраслевой специфики будущего промышленного парка, то чиновник напомнил, что Запорожская область всегда славилась автомобильной промышленностью, а также компонентной базой для автомобильной промышленности.

— Сейчас мы планируем, что на территории браунфилда будет развиваться литейное производство, мехобработка, планируется запуск новых производств в части компонентной базы, — подчеркнул представитель Запорожской области.

Напомним, в 2022 году на «Инпарке-2022» директор ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России Андрей Шпиленко сообщал, что правительство Донецкой народной республики будет выходить на руководство РФ с предложением о комплексном освоении территории «Азовстали». По его словам, речь шла о создании на бывшей территории «Азовстали» не менее трех видов промышленной инфраструктуры: индустриальный парк, экопромышленный парк и промышленный технопарк.

«Автоцветлит» — предприятие автомобильной промышленности. Выполняло точное литье из чугуна, стали, алюминия и магниевого сплава для автомобильной и тракторной промышленности, в первую очередь — деталей двигателя для автомобилей «Запорожец» и «Таврия».

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области планируют создать особую экономическую зону.