Вложишь рубль — добавят семь: в Новосибирске озвучили итоги развития промпарков

— Год от года количество парковых проектов в России растет, ежегодно запускаются по 20-30 парков разного формата и масштаба. Мы думали, что произойдет насыщение, но актуальность таких площадок не снижается, — сообщил на пленарном заседании форума «Инпарк-2023» в Новосибирске заместитель директора департамента региональной промышленной политики Минпромторга РФ Леонид Данилов.

— Это возможно только для крупных проектов с горизонтом планирования более 5 лет. Большая часть инвесторов хочет разместиться на площадке здесь и сейчас, то есть им требуется максимально подготовленная инфраструктура, — констатировал Данилов. — Только в таком случае бизнес будет развиваться теми темпами, которые требует сегодня рынок.

При этом эксперт отметил, что сейчас не так просто найти инвесторов, которые готовы заходить в проект с нулевого цикла.

По его словам, накопленным итогом в развитие инфраструктуры парков государством уже вложены более 2 трлн рублей. При этом мультипликатор государственных и частных инвестиций по таким проектам составляет 1/6-1/7, то есть на государственный рубль инвестор приносит 6-7 своих.

— Это одна из ключевых метрик: средства государства, которые вкладываются в создание парков, приносят больше экономического эффекта. При этом 2/3 парков, которые сейчас создаются, — не частные проекты, —добавил эксперт.

Для поддержки развития парков и резидентов на федеральном уровне сейчас разрабатывается механизм промышленной ипотеки, в финальной стадии находится разработка механизма кредитования промпарков. Данилов попросил у представителей регионов-участников форума «Инпарк-2023» дать обратную связь по тем формам поддержки, которые были бы интересны паркам и инвесторам-резидентам.

Директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин рекомендовал регионам подумать о создании на своих территориях промышленных кластеров, выстраивании кооперационных цепочек как внутри субъекта федерации, так и между регионами.

— Это будет ответом на вопрос, где брать инвестиционные проекты, в какой сфере и на какие площадки их размещать, в каком регионе предпринимателю целесообразно вести деятельность с точки зрения бизнеса и встраивания в кластерные цепочки, — добавил эксперт.

Министр экономического развития Новосибирской области Лев Решетников сообщил, что в рамках постановления правительства РФ №1704 регион сегодня может направить на инфраструктурные проекты более 15 млрд рублей. При этом инвесторы принесут в проекты 150 млрд рублей, создадут свыше 13 тысяч рабочих мест, а бюджетный эффект по налогам составит более 30 млрд рублей.

В частности, по его словам, область выделила более 860 млн на строительство инфраструктуры Южного ПЛП, 1,4 млрд — на подстанцию, новые дороги Промышленно-логистического парка. Сейчас рассматривается возможность увеличения этой суммы до 2 млрд под новых резидентов: ТЛК, Wildberries и т.д. На создание новых зданий Академпарка выделены 3 млрд плюс добавлены 750 млн рублей, 204 млн вложены в ТОСЭР «Линево» и т.д.

— По факту сейчас Новосибирск с 3 сторон — юга, востока и запада — обеспечен индустриальными парками. Еще 10 лет назад предположить такое было невозможно, — подчеркнул министр. — При этом мы готовы рассматривать новые частные инициативы и поддерживать парки.

Ранее редакция сообщала о том, что в Южный ПЛП Новосибирска заходит первый резидент.