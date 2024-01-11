Люлька с рабочими сорвалась с 4-метровой высоты в Новосибирске

Строительная люлька с рабочими сорвалась четырехметровой высоты на улице Королева в Новосибирске. На место приехала бригада врачей скорой помощи. Об инциденте сообщили в группе МАСС в «ВКонтакте».

По факту происшествия СК проводит проверку.

— Следователи СК РФ по Новосибирской области проводят уголовно-процессуальную проверку. Устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

Ранее редакция сообщала о том, что во время ремонта трубопровода в Бердске Новосибирской области сварщик обварился в кипятке.