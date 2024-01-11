Авиакомпания QAZAQ AIR возобновляет авиарейсы из Астаны в Новосибирск. Самолеты полетят с 15 января 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.
— Полеты будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам, — отмечается в сообщении.
Так, например, рейс из Астаны будет отправляться в 20:40, а прилетать в Новосибирск в 23:30.
Из Новосибирска рейсы будут отправляться в 00:30, а приземлиться в Астане в 01:20
Ранее редакция сообщала о том, что прямые рейсы из Новосибирска в Камрань начали летать с 3 декабря.
Фото: Freepik — chevanon
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