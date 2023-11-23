Группа «ВИС» опровергла слухи о разрушении четвертого моста в Новосибирске

Группа «Вис» опровергла информацию о трещинах на одной из опор строящегося четвертого моста через Обь. Об этом сообщает пресс-служба компании в Телеграм-канале.

— Один из депутатов областного законодательного собрания в стенах уважаемого органа власти заявил предположения о возможности полного разбора конструкции мостового перехода. Распространяемые сведения о проблемах с конструктивом моста — фейк, — говорится в сообщении.

Напомним, что 23 ноября, на сессии регионального парламента депутаты попросили доложить им о ситуации с четвертым мостом.

— Та информация, которая появилась вчера, о том, что колоны поехали, что мост технически не пригоден и как бы его не пришлось сносить — она пугает, ― заявил Вячеслав Илюхин.

Он предполагал, что информация выглядит правдоподобно, так как ранее уже пришлось сносить две концессионные школы в Новосибирске из-за ошибок в строительстве фундамента.

— Все знают, что фирма «ВИС» съехала, что офис пустой и кроме охраны там никого нет. Это очень тревожный факт и хотелось бы получить достоверную информацию от официальных источников. Пусть ответят, что это все вранье, чтобы мы успокоились, ― настаивал депутат.

Ранее редакция сообщала о том, что правительство не выдает грант на достройку моста в Новосибирске.