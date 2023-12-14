Магазин «Деспорт» открылся в Новосибирске

В Новосибирске на месте спортивного гипермаркета Decathlon, ушедшего из России после начала СВО, открылся магазин «Деспорт». Об этом сообщила сама компания.

Магазин открылся по адресу: улица Фабричная, 59.

На сайте магазина говорится, что всего сеть планирует открыть 29 магазинов. На данный момент в регионах действует 21 магазин сети, остальные откроются в ближайшее время.

Напомним, что два ресторана KFC поменял вывеску на Rostic’s в Новосибирске.

Ранее редакция сообщала о том, что магазины продали игрушек на 6,7 млрд рублей в Новосибирской области.