Возобновляются рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск

Рейсы из Новосибирска в Усть-Каменогорск возобновятся с 13 декабря. На сайте аэропорта Толмачево появилось расписание вылетов.

Перелеты будут дважды в неделю. Новые рейсы будут по средам и воскресеньям. До Усть-Каменогорска будут летать пассажирские лайнеры Bombardier.

Напомним, что из Оренбурга в Новосибирск также запустят дополнительные рейсы. К двум рейсам в неделю – в понедельник и пятницу — в период с 11 декабря 2023 года по 10 января 2024 года S7 добавила рейсы в среду.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажиры рейса «Санкт-Петербург – Новокузнецк» вторые сутки живут в Толмачёво.