За задержку сроков сдачи станции метро «Спортивная» подрядчик выплатит более 16 миллионов рублей

— Было представление мэрии от прокуратуры, также в отношении подрядчика возбудили административное дело. Сумма штрафа зависит от суммы контрактных обязательств. Ему сейчас придется выплачивать более 16 миллионов рублей, — сообщил в беседе с КП-Новосибирск прокурор Новосибирска Роман Сивак.

В настоящее время станция практически готова – это подтверждают и выездные проверки прокуратуры. Однако проблемы возникли с документацией, которая сегодня находится на экспертизе в Москве.

По словам прокурора, подверглись изменениям некоторые значительные технические изделия – с учетом сложившейся на сегодняшний день экономики. Поэтому появилась необходимость в получении экспертного заключения.

Экспертиза установит, что замена деталей подобрана верно, и станция не «развалится» при эксплуатации, добавил Сивак.

Вместе с тем прокурор отметил, что экономическая ситуация не может служить оправданием для задержки сроков сдачи «Спортивной», так как на других объектах решать финансовые вопросы все-таки удается несмотря ни на что.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцы предпочитают муниципальный общественный транспорт частному.

Фото: СпецТрансСтрой