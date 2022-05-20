Просроченные продукты планируют направлять на корм животным

Предполагается, что предприятия торговли и общепита в России смогут отправлять продукты с истекшим сроком годности на производство кормов для животных, пишет ГЛАС.ru Также данный товар может быть использован для производства удобрений и иной продукции.

Программу для реализации вышеупомянутой идеи в настоящее время разрабатывают Министерство сельского хозяйства и Российский экологический оператор, базой проекта должен послужить федеральный проект «Экономика замкнутого цикла».

В рамках федерального проекта «Экономика замкнутого цикла» чиновники разработают комплексные планы, как вовлечь вторичные ресурсы в строительную отрасль, сельское хозяйство и промышленность. К 2024 году доля использования сырья из отходов должна вырасти до 10%, к 2030 году она должна достигнуть 50% в сельском хозяйстве.

При этом эксперты отмечают, что использовать продукты питания с истекшим сроком реализации довольно сложно.

— Просроченные продукты становятся небезопасными, поэтому регуляторы прежде всего должны продлить их время использования. Это позволит включить продукцию во вторичное сырье и вернуть в сельское хозяйство, — комментирует глава Ассоциации экспертов розничной торговли Андрей Карпов.

Проект должен получить успех в первую очередь благодаря тому, что каждый год в России образуется порядка 40 миллионов тонн отходов, утилизируется не более половины. При этом в переработку, согласно предварительной информации, планируется отправлять и органические отходы, несмотря на то, что в настоящее время в законодательстве практически не прописан алгоритм их изъятия из обращения и обезвреживания.

Напомним, в 2020 году депутаты Заксобрания Новосибирской области поддержали своих коллег из Государственной Думы, инициировавших внесение изменений в федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Зампредседателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Вадим Агеенко пояснял, что данные изменения позволят торговым сетям передавать просроченные продукты на переработку, например на корм скоту или животным в зоопарке, минуя стадии экспертизы.

Депутат, главврач Ассоциации экспертов «Сибирский центр оздоровительного питания» Яков Новоселов заявлял, что без необходимого контроля со стороны государства (а тем более в обход экспертиз) польза от нововведений максимум нулевая. Он уверен, что появившиеся предложения о переработке таких продуктов без экспертизы и контроля на корм домашним животным или обитателям зоопарка ставят под угрозу здоровье и жизнь и людей, потребляющих впоследствии животную продукцию, и животных.