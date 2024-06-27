Магнитная буря обрушится в выходные на Новосибирск

В предстоящую субботу, 29 июня, на Новосибирск обрушится магнитная буря. О колебаниях в магнитосфере сибиряков предупредили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. По данным специалистов, слабые колебания в атмосфере начнутся уже в пятницу, 28 числа, а в субботу геомагнитный удар достигнет 5 баллов.

Изменения в магнитном поле могут вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

Медики рекомендуют заранее вооружиться необходимыми препаратами, отказаться от физических нагрузок и тщательней следить за состоянием здоровья. Лучший способ избежать последствий — здоровое питание и прогулки на свежем воздухе.

Ранее редакция сообщала о том, что астрологи поделились информацией о периодах ретроградного Меркурия в 2024 году. Считается, что ретроградные фазы планет способны повлиять на человека и энергетику. В эти периоды люди часто испытывают трудности в общении, что проявляется в неуместных репликах, проблемах с языком, сбоях в технологиях связи, неполадках с отправкой или получением сообщений.