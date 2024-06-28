На дорожную разметку из пластика новосибирские власти потратят 125 миллионов

На этот год запланировано потратить 125 миллионов рублей на нанесение дорожной разметки термопластиком в Новосибирске.
Так, например, дорожную разметку термопластиком наносят на площади им. Ленина ко Дню города.
— Пластик долговечнее краски. В его составе есть светоотражающие элементы, которые не теряют свои свойства до года, — говорится в сообщении Максима Кудрявцева, мэра Новосибирска, в Телеграм.
Если качество работ не будет соответствовать ожиданиям, подрядчик обязуется выполнить всё за свой счёт.
Мэр также подчеркнул, что все работы по нанесению разметки проводятся в ночное время.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала привести в норму улично-дорожную сеть Новосибирска.
Источник фото: Телеграм-канал Мэра Новосибирска Максима Кудрявцева
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