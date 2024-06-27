Ряд условий, включенных в трудовой договор, грозят работодателю штрафом

Трудовой договор (бессрочный или срочный) — это соглашение между двумя сторонами: сотрудником и работодателем, напомнил эксперт. Сотрудник обязуется выполнять перечисленные в договоре рабочие обязанности, а работодатель — предоставить условия для работы и платить сотруднику зарплату, напомнил в ходе семинара, организованного уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.
— По закону трудовой договор с работником должен быть в электронном или бумажном виде в двух экземплярах — по одному экземпляру для каждой из сторон. На обоих экземплярах работник и работодатель должны поставить подписи, — пояснил эксперт.
По его словам, работодатель может допустить сотрудника к работе без договора, но в течение трех рабочих дней со дня допуска его нужно заключить.
— Такой вариант подходит, если помощь сотрудника нужна срочно. Например, у компании уволился единственный курьер, и она нанимает нового, который сразу начинает развозить заказы, а работодатель тем временем готовит документы, — комментирует Егор Артеменко. — Форма трудового договора определяется статьей 67 Трудового кодекса РФ.
Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.
— При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, — не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом, — предупреждает Артеменко.
В тоже время эксперт отметил, что в трудовом договоре не должно быть условий, которые противоречат законодательству. Например, нельзя включать условия:
Егор Артеменко предупреждает, если трудовая инспекция проверит работодателя и обнаружит такие условия в трудовом договоре, то выпишет штраф: должностному лицу — от 10 000 до 20 000 руб., малому предприятию и ИП — от 5000 до 10 000 руб., средней и крупной компании — от 50 000 до 100 000 руб.
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