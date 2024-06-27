Ряд условий, включенных в трудовой договор, грозят работодателю штрафом

Трудовой договор (бессрочный или срочный) — это соглашение между двумя сторонами: сотрудником и работодателем, напомнил эксперт. Сотрудник обязуется выполнять перечисленные в договоре рабочие обязанности, а работодатель — предоставить условия для работы и платить сотруднику зарплату, напомнил в ходе семинара, организованного уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей научный сотрудник проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Егор Артеменко.

— По закону трудовой договор с работником должен быть в электронном или бумажном виде в двух экземплярах — по одному экземпляру для каждой из сторон. На обоих экземплярах работник и работодатель должны поставить подписи, — пояснил эксперт.

По его словам, работодатель может допустить сотрудника к работе без договора, но в течение трех рабочих дней со дня допуска его нужно заключить.

— Такой вариант подходит, если помощь сотрудника нужна срочно. Например, у компании уволился единственный курьер, и она нанимает нового, который сразу начинает развозить заказы, а работодатель тем временем готовит документы, — комментирует Егор Артеменко. — Форма трудового договора определяется статьей 67 Трудового кодекса РФ.

Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя.

— При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе, а если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми отношениями, — не позднее трех рабочих дней со дня признания этих отношений трудовыми отношениями, если иное не установлено судом, — предупреждает Артеменко.

В тоже время эксперт отметил, что в трудовом договоре не должно быть условий, которые противоречат законодательству. Например, нельзя включать условия:

о выплате заработной платы раз в месяц — по закону это нужно делать минимум раз в полмесяца;

о назначении работнику на время испытательного срока должностного оклада или тарифной ставки меньше, чем это предусмотрено по должности в штатном расписании;

об испытательном сроке для работника, если ему по закону нельзя такой устанавливать: например, женщине с ребенком до полутора лет, несовершеннолетнему работнику, сотруднику, принятому в порядке перевода от другого работодателя;

об испытательном сроке дольше, чем это прописано в ТК РФ. Обычный максимальный срок — 3 месяца, а для высших руководящих должностей — 6;

об отпуске меньшей продолжительности, чем по трудовому кодексу. Стандартный отпуск за полностью отработанный рабочий год — 28 календарных дней;

о запрете работать у конкурентов и открывать собственный бизнес в такой же отрасли после увольнения;

о штрафах за дисциплинарные проступки.

Егор Артеменко предупреждает, если трудовая инспекция проверит работодателя и обнаружит такие условия в трудовом договоре, то выпишет штраф: должностному лицу — от 10 000 до 20 000 руб., малому предприятию и ИП — от 5000 до 10 000 руб., средней и крупной компании — от 50 000 до 100 000 руб.

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