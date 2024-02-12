Магнитная буря приближается к Новосибирску

Магнитная буря придет в Новосибирск завтра, 13 февраля.
По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик бури ожидается с 16 часов. Эксперты оценили уровень магнитной бури в G1. Такой уровень означает, что буря будет слабой. А ближе к концу дня и вовсе сойдет на нет.
Особо метеочувствительные люди во время бури будут ощущать головную боль, проблемы с давлением. Лучше в этот момент отказаться от тяжелого физического труда.
Поэтому следует заранее подготовится к такому явлению и проконсультироваться со специалистом.
Отметим, что после бури 13 февраля следующую обещают лишь после мартовских праздников.
Ранее редакция сообщала о том, какие магнитные бури будут в феврале 2024 года.
Фото: freepik.com — freepik
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