Магнитная буря приближается к Новосибирску

Магнитная буря придет в Новосибирск завтра, 13 февраля.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, пик бури ожидается с 16 часов. Эксперты оценили уровень магнитной бури в G1. Такой уровень означает, что буря будет слабой. А ближе к концу дня и вовсе сойдет на нет.

Особо метеочувствительные люди во время бури будут ощущать головную боль, проблемы с давлением. Лучше в этот момент отказаться от тяжелого физического труда.

Поэтому следует заранее подготовится к такому явлению и проконсультироваться со специалистом.

Отметим, что после бури 13 февраля следующую обещают лишь после мартовских праздников.

Ранее редакция сообщала о том, какие магнитные бури будут в феврале 2024 года.