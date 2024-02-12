Сегодня губернатор Андрей Травников на заседании, посвящённом итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области, поставил ряд задач перед профильными министерствами.

Глава региона акцентировал внимание: в 2024-м году завершается шестилетка реализации нацпроектов, инициированных президентом РФ.

— «Уже идёт согласование перезапуска, продления, запуска новых нацпроектов после 2024 года», — подчеркнул Андрей Травников.

Как доложил министр строительства Алексей Колмаков, активно возводится как жилье, так и социальные объекты. С 2019 года количество введённых объектов социальной инфраструктуры выросло более, чем в два раза: с 36 объектов до 80 объектов, введённых в 2023 году.

Общее количество средств, вложенных в развитие сети объектов социальной инфраструктуры, реализацию мероприятий строительной программы, за период реализации нацпроектов составило 80,7 млрд рублей.

Кратное увеличение строительства объектов социальной инфраструктуры, введение льготных ипотечных программ и принятые меры поддержки строительной отрасли привели к колоссальному росту жилищного строительства. Так, в 2018 году ввод в эксплуатацию объектов жилищного строительства составлял 1,738 млн кв.м. А в 2023-м году — 3,016 млн кв.м.

За пять лет по объёму жилищного строительства Новосибирская область приросла в 1,7 раза, сообщил Алексей Колмаков.

Благодаря реализации нацпроектов кардинальные перемены произошли и в коммунальной сфере, доложил министр ЖКХ и энергетики Денис Архипов.

Так, до старта федерального проекта «Комфортная городская среда» в нашем регионе благоустраивалось в год 5-6 общественных территорий, но сейчас их количество увеличилось многократно. В общей сложности, за период реализации проекта благоустроено 427 общественных пространств и 1270 придомовых территорий.

К моменту старта федерального проекта «Чистая Вода» в 2018 году из 30-ти районных центров области система централизованной подготовки и транспортировки питьевой воды существовала только в пяти. Благодаря проекту «Чистая вода» регион за относительно небольшой промежуток времени в пять раз увеличивает количество районных центров области с централизованным питьевым водоснабжением.

Продолжается работа по исполнению Поручений Президента по социальной догазификации. План-график догазификации нашей области предусматривает возможность для подключения к газораспределительным сетям 62,5 тысячи домовладений. На сегодня жителями подано 33 тысячи заявок, при этом техническая возможность подключения обеспечена для 35,7 тысяч домовладений.