Полярное сияние можно было наблюдать в небе над Новосибирском

В ночь на 3 мая над Новосибирском можно было наблюдать полярное сияние.

Как сообщили учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), на Земле произошла третья по силе магнитная буря.

Подчёркивается, что почти над всей территорией России образовалась зона полярных сияний.

— Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря года. Причины явления по-прежнему не до конца ясны, — заявили учёные.

Отмечается, что магнитную бурю уровня G2, который означает «умеренно» по пятибалльной шкале мониторинга, зафиксировали ещё вечером 2 мая.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский астрофотограф опубликовал кадры соседних галактик.