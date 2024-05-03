Полярное сияние можно было наблюдать в небе над Новосибирском

В ночь на 3 мая над Новосибирском можно было наблюдать полярное сияние.
Как сообщили учёные из лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ), на Земле произошла третья по силе магнитная буря.
Подчёркивается, что почти над всей территорией России образовалась зона полярных сияний.
— Текущий индекс составляет около 7. Это третья по силе буря года. Причины явления по-прежнему не до конца ясны, — заявили учёные.
Отмечается, что магнитную бурю уровня G2, который означает «умеренно» по пятибалльной шкале мониторинга, зафиксировали ещё вечером 2 мая.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский астрофотограф опубликовал кадры соседних галактик.
Источник фото: АСТ-54
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru