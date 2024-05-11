Возбуждено уголовное дело из-за разрушения дома на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске

Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело после того, как в Новосибирске частично обрушился дом на улице Саввы Кожевникова.
Сейчас проводятся следственные мероприятия. Собираются и фиксируются доказательства по этому уголовному делу.
— В ходе следствия будет дана правовая оценка действиям должностных лиц управляющей компании и других учреждений, обслуживающих дом, — говорится в сообщении Следственного комитета.
Напомним, что жильцы заметили трещины в стенах и смещение несущих конструкций 9 мая. Первый подъезд был эвакуирован. Сейчас ситуация находится под контролем прокуратуры и мэра Новосибирска Максима Кудрявцева.
Ранее редакция сообщала о том, что в мэрии Новосибирска рассказали об обрушении дома на Саввы Кожевникова в Новосибирске.
Источник фото: Мэрия Новосибирска / Автор -Пресс-служба
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