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Магнитные бури в январе 2022 года

  • 14/12/2021, 16:42
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Магнитные бури в январе 2022 года
Подробный календарь солнечной активности.

В первом месяце нового года будет неспокойная геомагнитная обстановка, ожидается три опасных периода. Самое время подготовиться и, при необходимости, пересмотреть свои планы.

Дни магнитных бурь в январе 2022 года

Первая магнитная буря 2022 года произойдет в период с 5 по 7 января. Влияние активности Солнца будет умеренным — на 3 балла. Стоит быть особо осторожным тем, кто страдает от хронических заболеваний. Не лишними будут и звонки стареньким дедушкам и бабушкам, которым может понадобиться помощь в эти непростые дни.

Вторая магнитная буря повлияет на людей и животных уже 18 января. Она будет хоть и слабой, но в этот день лучше избегать травмоопасных занятий — тренировку лучше перенести, а в случае гололеда на улице — передвигаться очень осторожно.

Последняя магнитная буря прогнозируется на 20-21 января. Метеозависимым людям лучше подготовиться заранее — отказаться от физической активности, различных стрессовых ситуаций и большой нагрузки на работе.

При плохом самочувствии рекомендуется обратиться к врачу.

Как уберечься от магнитных бурь в январе 2022

Солнечная активность особенно опасна для метеочувствительных людей, и ухудшение состояния здоровья может коснуться даже тех, кто имеет физические травмы или хронические заболевания.

Как минимизировать влияние геомагнитной обстановки на здоровье:

  • Хороший режим сна позволит восстановиться организму после нагрузок — так намного легче переносить солнечную активность;
  • Прогулки на свежем воздухе в неспешном темпе заметно уменьшат головную боль и другие симптомы;
  • Правильный режим питания уменьшит нагрузку на тело, как и отказ от алкоголя;
  • Отказываться от конфликтов и плохих мыслей, соблюдать спокойствие;
  • При наличии проблем со здоровьем — проконсультироваться у врача.

Магнитные бури в январе 2022 года

Пить или не пить во время магнитных бурь

Пить, и как можно больше! Но только чистую воду, натуральные морсы, соки и травяные чаи. От кофе, крепкого чая и тем более от энергетиков лучше держаться подальше. Ну и, конечно, исключить из вашей жизни алкоголь. На время, разумеется.

Все это делается, чтобы достигнуть максимально успокаивающего результата. Если принятых мер недостаточно, заварите 1 столовую ложку измельченных корней валерианы и настаивайте в 1 стакане кипяченой воды при комнатной температуре в течение 12 часов. Принимайте по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Как вы уже знаете, спокойствие и умиротворение помогут легче пережить неблагоприятный период.

А отвар из липового цвета –  эффективное средство от головной боли, которая бывает частым спутником во время магнитных бурь. Прокипятите 1 столовую ложку цветков липы в стакане воды в течение 10 минут и пейте отвар на ночь, боль как рукой снимет.

Что можно и чего нельзя есть в дни магнитных бурь

Во время магнитных бурь нужно отказаться на время от жирного, острого, соленого, копченого, сладкого, в общем, от всего, что многие так любят. Причем, эта рекомендация актуальна абсолютно для всех. Специалисты советуют пересмотреть свой рацион, отказаться от вредных продуктов, сделать меню более легким и здоровым.

Основное правило: не переедать. Магнитные бури и так – стресс для организма и переполненный желудок явно не пойдет ему на пользу. Обжорство может стать причиной расстройства желудка, тошноты, сердечного приступа. Чрезмерные приемы пищи и в обычные дни не слишком полезны, а во время магнитных штормов становятся серьезным фактором риска.

По этой же причине следует ограничить, а лучше и совсем отказаться от вредных привычек – курения, чрезмерных возлияний, пристрастию к фаст-фуду. Даже про увлечение пряностями и специями хорошо бы на недельку забыть. Всем системам организма нужен в эти дни покой.

Варите, запекайте, готовьте на пару, попробуйте стать на пару дней сыроедом. Отдайте предпочтение овощам, зеленым салатам, фруктам и ягодам. Медики советуют в неблагоприятный день съедать несколько бананов. Они богаты калием и активными веществами, защищающими нас от стресса.

Супы лучше делать легкими – на мясе индейки, телятины, курицы, а в идеале – на овощном бульоне.

На второе – нежирное мясо: индейка, кролик, цыпленок, телятина. А еще лучше – рыба. Приветствуются крупы, а картошку и макароны – долой.

Каши варите на воде или разводите молоко с водой 50 на 50. Яйца лучше варить, а не жарить. Творог есть без сметаны.

В общем, легкость и умеренность – наш девиз в дни активного Солнца.

Фото: pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : расписание магнитные бури здоровье


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