Неподалёку от центра Новосибирска слышали взрыв

Утром на ул. Некрасова в Новосибирске прохожие наблюдали задымление, ранее жители города слышали громкий звук, похожий на взрыв. Об этом сообщает паблик «Инцидент Новосибирск». Объяснение оказалось прозаичным. Неподалёку идёт стройка, и как сообщает один из читателей паблика, со ссылкой на строителей, из-за перекачанного давления, произошёл хлопок в цистерне, перевозящей сухую бетонную смесь.

Напомним, что в начале февраля в Новосибирске произошёл взрыв газа в жилом доме на ул. Линейной, в результате 15 человек погибли. В настоящее время выжившим собственникам жилья выплачиваются компенсации, начался демонтаж дома.

Ранее редакция сообщала о несчастном случае на стройке в Новосибирске, в результате которого погибла работающая на стройке женщина.