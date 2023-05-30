Майская гроза стала причиной града, накрывшего Заельцовский район Новосибирска

29 мая в Новосибирск пришла гроза, крупный дождь и град. К части природных явлений синоптики были готовы и предупреждали о затяжных дождях. Град оказался неожиданностью.

Как пояснили корреспонденту Infopro54 в Западно-Сибирском гидрометцентре, причиной появления града стала майская гроза. Это нередкое явление для весны.

— В ближайшее время похожей погоды не ожидается. Город окутает знойная жара, достигающая 34 градусов, — сообщили Infopro54 синоптики.

В социальных сетях жители Заельцовского района 29 мая публиковали видео с резко-изменившимися погодными условиями. В комментариях группы АСТ54 ВКонтакте люди беспокоятся о поломанной рассаде и побитых огородах. Ни один другой район города град не затронул.

В прошлом году лето жители Новосибирска тоже встретили градом. СМИ сообщали, что 1 июня 2022 года сверкала молния и лил крупный дождь.

Ранее редакция сообщала, что в первый день лета в Новосибирской области синоптики обещают жару.