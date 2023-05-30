«Тут поел, там подлечился»: в Новосибирске пройдет первый городской пикник совместно с медицинским субботником

17 июня в Новосибирске будет проведен первый городской пикник на Михайловской набережной. Об этом сообщила Ирина Саркисян, руководитель городской дирекции творческих программ, в ходе пресс-конференции ТАСС.

Площадка будет работать с 12:00 до 16:00.

— Будут работать площадки, которые научат жителей Новосибирска выбираться на пикник, — рассказала Саркисян.

На мероприятии будут работать городские предприятия: хлебные, шашлычные и так далее. Также на пикнике будет представлена летняя новосибирская мода.

Организаторы надеются, что в каждом районе и каждом парке будет проведен пикник.

Стоит отметить, что в этот же день пройдет медицинский субботник, приуроченный к Дню медицинского работника. В нем примут участие врачи.

— Тут поел, там подлечился, — отметила Саркисян.

Подробности о медицинском субботнике организаторы обещают дать в ближайшее время.

Ранее редакция сообщала о том, что сводный детский хор выступит на Михайловской набережной в Новосибирске.