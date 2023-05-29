Жару обещают синоптики в первый день лета в Новосибирской области

Солнечно и жарко будет в Новосибирской области 1 июня. Первый летний день порадует температурой воздуха. В регионе ожидает от 24 до 29 градусов тепла. Ветер в этот день будет дуть южный. Его скорость составит от 2-7 метров секунду, порывы до 13 метров в секунду. Осадков в день защиты детей не будет, сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

Ранее редакция рассказывала, что к концу этой недели температура воздуха в Новосибирской области может подняться до 30-32 градусов.