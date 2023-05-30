Школьников массово отправляют на военные сборы в Новосибирской области

Строевую подготовку, стрельбу из Калашникова и метание гранат начнут изучать ученики 10 классов по всей стране с 1 сентября этого года. В Министерстве образования Новосибирской области рассказали, что начальная военная подготовка (НВП) станет частью курса ОБЖ.

— Если мы сейчас представляем себе начальную военную подготовку, как это было в советской школе, то учебные заведения пока к этому не готовы. Но образовательная организация этот модуль, так как это федеральная программа, обязана реализовать. Вся теоретическая подготовка и отработка элементарных умений по этому модулю сосредотачивается в этом предмете. А что касается практики, это выносится на учебные сборы, — сообщил заместитель министра образования Новосибирской области Владимир Щукин.

Мальчики изучать НВП будут в обязательном порядке, девочки — по желанию. Практические занятия будут проводить в загородных лагерях, в военных училищах и военных частях. Муниципалитеты будут заключать договоры с воинскими частями на проведение стрельб.

— Программа для десятых классов утверждена Министерством просвещения совместно с Министерством обороны. На 37 часов она рассчитана — на 5 дней. Там физическая, строевая подготовка, основы обращения с оружием и стрельбы, основы оказания первой медицинской помощи.

Начальная военная подготовка была отменена в школах в 90-х годах. Еще ее называют допризывной подготовкой. Ожидается, что школьники во время занятий получат практические навыки обращения с оружием, способы защиты в чрезвычайных ситуациях, навыки первой помощи.

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