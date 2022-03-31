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Майские туры на Алтай 2022

  • 31/03/2022, 18:28
Автор:
Майские туры на Алтай 2022
Насколько выгодно покупать.

Для новосибирцев Алтай — одно из любимых мест активного отдыха. Корреспонденты «КП-Новосибирск» выяснили, насколько выгодно покупать майские туры на Алтай из Новосибирска в 2022 году.

Цены на жилье

Самое популярное направление — Белокуриха, и там прирост отдыхающих случился уже в марте.

— С начала марта все забито приезжими из Новосибирска и Барнаула, из Москвы и Петербурга тоже на Алтай едут, но выбирают отели подороже. Цены на нашей базе повышать не собираемся, — рассказала директор одной из турбаз Инна Шепеленко.

На базах Республики Алтай ожидают, что туристов будет столько же, сколько обычно.

— Все решает погода: судя по нашему опыту, людей заманивают именно солнце и жара, а не скидки. Отмечу, что в мае цены на проживание и еду обычно ниже, чем летом. Так было всегда, и понижать или поднимать цены не планируем, — сообщила директор одной из турбаз Галина Лебедева.

В среднем цены за номер на туристических базах варьируются от 1000 до 3500 рублей за человека в сутки (не включая завтрак и ужин).

Туры на Алтай

В 2022 году акция Ростуризма «Кешбэк по карте МИР» продлена. За некоторые туры на Алтай можно вернуть 20% от их стоимости (но не больше 20 тысяч рублей). Для этого нужно купить тур с кешбэком с 15 марта по 30 апреля, а вернуться из путешествия не позже 30 июня. В среднем популярные туры на Алтай в мае стоят от 25 до 66 тысяч рублей.

Что посмотреть

Цветение маральника — самое главное событие весны. Ему посвящают фестивали с ярмарками и экскурсиями, ради него в мае на Алтай собираются сотни туристов. Природа оживает, а горы из белоснежных превращаются в нежно-лиловые.

Гейзеровое озеро — уникальный водоем с кристальной водой. Хоть озеро и не замерзает круглый год, лучше время посетить его — с мая по сентябрь. Цветение маральника дополняет красоту.

Телецкое озеро — «младший брат» Байкала с кристально чистой водой. Пока нет наплыва туристов, покататься по глади озера и полюбоваться водопадами можно в тишине. Но вода весной еще холодная, поплавать можно будет только в середине июля.

Прогулка по Марсу. В мае со склонов урочища Кызыл-Чин полностью сойдет снег и откроется фантастическая картина. Урочище называют Алтайским Марсом благодаря породам всех оттенков красного и коричневого, а местами даже зелено-фиолетовых.

Погода в мае 2022

По данным «Яндекс. Погоды», май в Алтайском крае будет очень теплый. Днем температура воздуха поднимется до +15… +20, временами до +25 и выше. В Республике Алтай будет прохладнее, в среднем около +12… +17. Будет много дождливых дней, особенно в середине месяца. Погода в горах переменчивая, поэтому не забывайте про летние куртки, закрытую теплую обувь и шапки.

Клещи

Роспотребнадзор по Алтайскому краю предупредил, что жители и гости региона могут пострадать от паразитов уже в начале апреля. А первые клещи проснулись в конце марта.

28 марта в Республике зарегистрировали первый случай укуса в этом году: пострадала 45-летняя женщина в Усть-Канском районе.

Для того чтобы отдых не был испорчен, позаботьтесь не только об одежде, но и о страховке и средствах защиты от клещей.

Фото: pixabay.com — stafichukanatoly

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Алтай

Теги : отдых новости туризма Алтай


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